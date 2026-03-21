خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موج ۷۱ وعده صادق ۴؛ هجوم با موشک‌های سنگین و فوق سنگین سپاه

موج ۷۱ وعده صادق ۴؛ هجوم با موشک‌های سنگین و فوق سنگین سپاه
کد خبر : 1764266
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج ۷۱ و ورود تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر در دور جدید عملیات‌های تاثیر محور در میدان نبرد، خبر داد.

به‌گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: 

ملت شریف ایران؛ 

با تبریک اعیاد سعید و فرخنده فطر و نوروز، سربازان شما در سپاه پاسداران مفتخر شدند اولین سیلی آتشین را در ساعات اولیه سال جدید و در موج هفتاد و یکم از عملیات وعده صادق ۴ با استعانت از خداوند متعال و با رمز «یاصاحب الزمان عج» بر پیکر خسته و مستأصل رژیم‌صهیونیستی و ارتش تروریست آمریکایی وارد سازند. 

در یک عملیات برق آسا و ممتد، بلافاصله پس از موج قبلی تهاجمات، «تل آویو» در قلب اراضی اشغالی فلسطین و نقاطی در «ریشون لتسیون» با سامانه موشک‌های فوق سنگین و نقطه زن «عماد» و همچنین موشک‌های سنگین چند کلاهکه «قدر» و پهپادهای انهدامی زیر آتش موشکی قرار گرفتند. 

سایر نقاط در بانک اهداف هوافضای سپاه از پایگاه‌های ارتش تروریستی امریکا در «علی السالم، الخرج و ویکتوریا» نیز برای چندمین مرتبه با پهپادهای تهاجمی و موشکهای سنگین در مسیر فرسایش مرحله ای، منهدم شدند. 

فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی سپاه پاسداران پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در سه هفته اول جنگ، تاکتیک‌های تهاجمی جدید و سامانه‌های مدرن‌تر را برای دور جدید عملیات‌های تاثیر محور وارد میدان نبرد کرده‌اند. عرصه جنگ برای دشمن تنگ‌تر و سخت از قبل خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار