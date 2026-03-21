موج ۷۱ وعده صادق ۴؛ هجوم با موشکهای سنگین و فوق سنگین سپاه
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج ۷۱ و ورود تاکتیکهای تهاجمی جدید و سامانههای مدرنتر در دور جدید عملیاتهای تاثیر محور در میدان نبرد، خبر داد.
بهگزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
ملت شریف ایران؛
با تبریک اعیاد سعید و فرخنده فطر و نوروز، سربازان شما در سپاه پاسداران مفتخر شدند اولین سیلی آتشین را در ساعات اولیه سال جدید و در موج هفتاد و یکم از عملیات وعده صادق ۴ با استعانت از خداوند متعال و با رمز «یاصاحب الزمان عج» بر پیکر خسته و مستأصل رژیمصهیونیستی و ارتش تروریست آمریکایی وارد سازند.
در یک عملیات برق آسا و ممتد، بلافاصله پس از موج قبلی تهاجمات، «تل آویو» در قلب اراضی اشغالی فلسطین و نقاطی در «ریشون لتسیون» با سامانه موشکهای فوق سنگین و نقطه زن «عماد» و همچنین موشکهای سنگین چند کلاهکه «قدر» و پهپادهای انهدامی زیر آتش موشکی قرار گرفتند.
سایر نقاط در بانک اهداف هوافضای سپاه از پایگاههای ارتش تروریستی امریکا در «علی السالم، الخرج و ویکتوریا» نیز برای چندمین مرتبه با پهپادهای تهاجمی و موشکهای سنگین در مسیر فرسایش مرحله ای، منهدم شدند.
فرماندهان اطلاعاتی و عملیاتی سپاه پاسداران پس از رصد، بررسی و شناخت کامل نقاط آسیب دشمنان در سه هفته اول جنگ، تاکتیکهای تهاجمی جدید و سامانههای مدرنتر را برای دور جدید عملیاتهای تاثیر محور وارد میدان نبرد کردهاند. عرصه جنگ برای دشمن تنگتر و سخت از قبل خواهد شد.