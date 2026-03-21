جزئیات حمله پهپادی ارتش به زیرساخت‌های نظامی

ارتش جمهوری اسلامی ایران از جزئیات حمله پهپادی به زیرساخت های نظامی در سرزمین‌های اشغالی در سحرگاه امروز خبر داد.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه شماره ۳۷ ارتش جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله القاصم الجبارین

حسبنا الله و نعم الوکیل

سحرگاه امروز، پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، زیر ساخت‌های نظامی رژیم صهیونی  در سرزمین‌های اشغالی، مخازن سوخت و محل استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان جنگنده‌های دشمن در فرودگاه بن گوریون را هدف حملات خود قرار داد.

ارتش در این اطلاعیه یادآور شده: با وجود سانسور شدید دشمن صهیونی، حملات متعدد ارتش و سپاه به تأسیسات نظامی رژیم اشغالگر قدس، سوخت‌رسانی به هواپیماهای نظامی، امور فرودگاهی و پروازهای فرودگاه بن گوریون و همچنین نقل و انتقال نیروهای نظامی را با اختلال جدی مواجه کرده و منجر به جابه‌‌جایی  نیروها از طریق راه آهن شده که می‌تواند جان غیر نظامیان را به مخاطره بیاندازد. 

در این اطلاعیه تأکید شده بانک جامع و متعدد اهداف در سرزمین های اشغالی، دستان بلند نیروهای مسلح را برای تداوم حملات پهپادی باز کرده و این عملیات و ضربات مهلک به دشمن در عمق اراضی اشغالی و تا رفع تهدید از ملت عزیز ایران با قدرت ادامه خواهد داشت.

فرودگاه بن گوریون، علاوه بر استقرار تانکرهای سوخت رسان و مخازن سوخت، مقر یگان‌های ویژه و تاسیسات نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونی است و در مجاورت آن صنایع هوایی و مراکز تعمیر و نگهداری جنگنده‌های ارتش رژیم اشغالگر مستقر است.

 

