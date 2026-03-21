سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا:
ایران در تنگه هرمز بزرگی میکند
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه «ایران در تنگه هرمز بزرگی میکند»، خطاب به دشمنان تاکید کرد: اقتدار هوشمندانه نیروهای مسلح و آسمان بالای سرتان در اختیار ماست و این را ثابت کردهایم.
به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پیامی تصویری با تاکید بر اینکه ما در این جنگ به دنبال رویکرد امنیت پایدار در قبال کشور و ملت خود هستیم، خطاب به دشمنان گفت: شما دنبال راه فرار هستید چون شروع تهاجمتان در مسیر حماقت و خودکشی بود.
وی افزود: ایران امروز نه تنها در دفاع از خود بلکه برای امنیت منطقه و مسلمانان میجنگد؛ ایران در تنگه هرمز بزرگی میکند؛ تمرکز ما برای تضمین امنیت سرزمین خود و منطقه معطوف شده و حالا نتیجه را ببینید؛ با زبان اقتدارمان با شما حرف میزنیم. ایران خالق بستر امنیت در منطقه است و از رشادت ملت و نیروهای مسلح میتوان شاهنامهها نوشت.
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در پایان خطاب به دشمنان با بیان اینکه «شما امروز اعتبار و جایگاهی در منطقه ندارید»، تصریح کرد: اقتدار هوشمندانه نیروهای مسلح و آسمان بالای سرتان در اختیار ماست و این را ثابت کردهایم؛ زیرساختهایمان را بزنید زیرساختهای مهمتر و بیشتری از شما را میزنیم؛ ما همچنان قدرتمندیم و قدرتمند خواهیم ماند به اذن الله.