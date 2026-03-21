زینی وند:
رصد و پایش آخرین تحولات در مناطق، استانها و شهرهای درگیر در جنگ
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به آمادگی این معاونت در روزهای جنگ اخیر، گفت: رصد و پایش آخرین تحولات در مناطق، استانها و شهرهای درگیر در جنگ در دستور کار معاونت سیاسی است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، علی زینیوند معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اقدامات این معاونت در ایام جنگ آمریکایی-صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: معاونت سیاسی به صورت روزانه رصد و پایش آخرین تحولات در مناطق، استانها و شهرهای درگیر در جنگ را بر عهده دارد و جمعبندیهای خود را به شاک و مراجع ذیربط ارائه میکند.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: راهبردهای ایجابی و سلبی در قالب بستههای سیاستی به استانداران ابلاغ میشود و خطوط تبیینی برای آنها با محوریت مدیریت کشور بعد از انتخاب رهبری جدید ترسیم شده است.
زینیوند اضافه کرد: همچنین هماهنگیهای لازم با استانداران برای صدور بیانیه بیعت با رهبری معظم جدید جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ساماندهی فضای دانشگاهها جهت ادامه فعالیت، اظهار داشت: کمیسیونهای دانشجویی به صورت مجازی تشکیل شده و مصوبات مربوطه متناسب با شرایط عمومی کشور و آمادهسازی برای بازگشایی احتمالی دانشگاهها در سال آینده به آنها ابلاغ میشود.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین از ارتباط مستمر دوسویه و هماهنگی با احزاب، تشکلها و فعالان سیاسی و بررسی ابعاد حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به کشور و لزوم واکنش به آن خبر داد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: فرآیندهای اجرایی برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور و میان دوره ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی به صورت منظم برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات منظم و مستمر با هیات مرکزی نظارت جهت پیگیری و هماهنگی امور مربوطه پیگیری مستمر تهیه و تدارک اقلام ۹گانه برگزاری انتخابات برگزار میشود. همچنین پاسخگویی به سوالات داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار ستاد انتخابات کشور قرار دارد.
زینیوند همچنین در پایان از ارتباط مستمر با ستادهای انتخابات استانی و پیگیری روزانه امور انتخابات در استانها و شهرستانها در این ایام خبر داد.