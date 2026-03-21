به گزارش ایلنا در متن پیام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) آمده است؛

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

دشمنان ما می‌دانند، ادامه جنگ یعنی ویرانه دیگری بر روی پایگاه‌های ویرانه‌شان که قابل‌بازسازی نخواهد بود.

نهال انقلاب اسلامی، به درختی تنومند و ریشه‌دار و غیرقابل‌شکست تبدیل شده است.

داغ‌داریم‌ اما خسته نیستیم. داغ‌های ما، موتور محرک ما برای کوبیدن شماست.

در ادامه سیر برتری ملت و نیروهای مسلح کشورمان، اجازه بازتولید زهرتان را نخواهیم داد.

راه شکست شما را یاد گرفته‌ایم و آن، مقاومت است. تغییر موازنه قدرت که از مدت‌ها قبل رخ داده، حالا صدایش در قالب آژیر مرگ به گوشتان می‌رسد. این جنگ تا مادامی که گزینه تعرض به این خاک از دستور کار و راه‌برد جنایتکاران حذف شود، ادامه خواهد داشت.

درنده‌خوهای کودک‌کُشِ بی‌قانونِ بی‌مرز، که جنایت و ظلم، عادت همیشگی آن‌ها شده، باید بفهمند، اما این نادان‌ها هرگز نفهمیدند چرا مدام در هر نبرد، مفتضحانه شکست می‌خورند.

اجرای بی‌نقص و بی‌سابقه اقدامات آفندی و پدافندیِ ما، دستِ بلند ایران در آسمان نفوذپذیر دشمن را عیان کرده است.

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزِیزِ الحَکِیمِ.

