نوروز ۱۴۰۵ توام با مقاومت، ایستادگی و فداکاری برای اعتلای ایران و ناامید کردن دشمنان

به گزارش ایلنا، عبدالعلی رحیمی مظفری، رییس مرکز امور نمایندگان مجلس، در پیامی فرارسیدن نوروز باستانی و همراه شدن آن با عید بزرگ مسلمان را تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت قهرمان، سرافراز و بی‌مانند ایران!

سالی سخت و با فراز و نشیب‌های بسیار را پشت سر گذاشتیم. سالی که در کنار سختی‌ها، هم درس‌های بزرگی در مکتب استقامت امامین انقلاب و فداکاری خادمان اسلام گرفتیم و هم درس‌هایی به دشمنان دادیم که در تاریخ جهان ثبت خواهد شد.

آغاز سال نو با بهار معنوی پایان رمضان و عید فطر همراه شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان، امیدواریم که این تقارن مایه خیر و برکت برای ایران و مبارک مردم باشد.

امسال نوروز توام با مقاومت، ایستادگی و فداکاری برای اعتلای ایران و ناامید کردن و شکست دادن دشمنان این آب و خاک مقدس است.

نوروز را در حالی بدون حضور مقتدای شهیدمان (رضوان الله تعالی علیه) سپری می‌کنیم که با دل‌های داغدار، دلتنگ جای خالی آن بزرگ‌ترین عاشق ایران هستیم؛ بزرگ مردی که تمام عمر پربرکت خود را در راه اقتدار و پیشرفت ایران سپری کرد و خود و جمعی از خانواده‌اش فدای ایران شد تا حجت بر همگان تمام گردد.

امروز نیز با لطف و منت خدای متعال، پرچم هدایت و رهبری این انقلاب به دست خلف صالح رهبر شهید ماست. صالحٌ بعد صالح. شکرگذار این نعمت هستیم و اطمینان داریم که انقلاب اسلامی تحت زعامت حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای(مدظله العالی) به قله‌های افتخار و شکوه خواهد رسید.

شایسته است در این ایام یاد و خاطر شهدای سربلند کشورمان را گرامی داشته و با توسل به آن‌ها و امام‌شان سیدالشهدا(ع) توفیق خدمت خالصانه‌ با پایان شهادت، طلب نماییم.

در سایه الطاف الهی، امسال سال پیروزی ایران اسلامی عزیزمان بر دشمنان و طمعکاران این مرز و بوم باشد و سال جدید جشن پیروزی را به عنایت حق داشته باشیم.امید پیروزی و شادی دل همه مردم ایران زمین.

عبدالعلی رحیمی مظفری-رییس مرکز امور نمایندگان مجلس شورای اسلامی

