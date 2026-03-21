بازدید مسئولان دادگستری فارس از دادگاه لارستان

به گزارش ایلنا، همزمان با اولین روز از سال جدید و در ادامه سفر، هیأت عالی قضایی اعزامی از سوی رئیس کل دادگستری استان فارس به شهرستان لارستان از ساختمان دادگستری این شهرستان بازدید کردند.

معاونین قضایی دادگستری استان فارس که با هدف عیادت از آسیب دیدگان، حضور در مراسم تشییع شهدا و بررسی ابعاد مختلف حمله هوایی به دادگستری لارستان به این شهرستان سفر کردند پس از عیادت شب گذشته با مجروحان این حمله غیر انسانی از نزدیک ابعاد تخریبی حمله هوایی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید که با حضور محمد هادی طاهری و صمد چوبینه معاونین دادگستری فارس و جمعی از مسئولان محلی شهرستان همراه بود، اعضای هیأت اعزامی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با استقرار در محل دادگاه، از نزدیک در جریان روند آوار برداری با رعایت مسائل حفاظتی و صیانت از اسناد موجود در پرونده‌های قضایی قرار گرفتند.

معاونین قضایی دادگستری فارس همچنین با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق خسارت‌ها زمینه‌ها استقرار مجدد دادگستری و ادامه خدمت رسانی قضایی را بررسی کردند.

گفتنی است در حمله هوایی دشمن آمریکایی - صهیونیستی در ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۴ به دادگستری شهرستان لارستان حین ارائه خدمت در ساعت فعالیت کاری، ۱۸ نفر شهید و ۵۰ نفر نیز مجروح شدند.