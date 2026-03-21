خضریان نخستین پیام نوروزی رهبر انقلاب را تبیین کرد؛
پیامی جامع در موقعیت جنگ ترکیبی
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی روایتی دقیق از تجربه ۳ جنگ در سال ۱۴۰۴ بود گفت که پیام ایشان، پیام مقاومت ملت ایران در مقابل تهدیدات پوچ را به درستی منتقل کرد.
به گزارش ایلنا،علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به تحلیل و تبین اولین پیام نوروزی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت که در ادامه می آید:
اولین پیام نوروزی امام المسلمین آیتالله سیدمجتبی خامنهای(حفظهالله) متنی جامع، رو به جلو، صریح و امید آفرین برای مردمی بود که ۲۰ روز است با تمام وجودشان برای اسلام و ایران در حال مجاهدت هستند. قدرشناسی از این مردم با بازتعریف «خط مقدم» تکمیل میشود؛ جایی که ملت رشید ایران با حضور خیابانی هر روز خود و برگزاری مناسک جمعی به بخشی از ساختار دفاعی کشور تبدیل شدهاند.
اشاره این پیام به «تجربه سه جنگ در سال ۱۴۰۴» روایتی دقیق از وضعیت جنگی و باز تعریف میدان درگیری با دشمن در جنگ ۱۲ روزه، کودتا و آشوبهای دی ماه و در نهایت جنگ رمضان با دشمن آمریکایی- صهیونی است.
از طرف دیگر این پیام در جایگاه نیابت عام ولیالله الاعظم(عج الله تعالی فرجه الشریف)، ضمن طرح دغدغه مصائب ملتهای مسلمان خصوصاً درگیریهای اخیر دو ملت پاکستان و افغانستان و تلاش ایشان برای رفع خصومتهای ایجاد شده میان دو ملت مسلمان، برای دیگر همسایگان جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر کنترل دامنه تنش و تفکیک میدان اصلی جنگ از سناریوهای انحرافی، امنیت بخش، وحدت آفرین و سرشار از مهر بود.
آنچه در این پیام و در قامت فرماندهی کل قوا در برابر دشمنان بیان گردید، متنی همراه با ادبیات قدرتمندانه، عزتمدارانه و شجاعانه بود و پیام مقاومت ملت ایران در مقابل تهدیدات پوچ را به درستی منتقل کرد.
توجه رهبر انقلاب به موضوع اقتصاد نیز یادآور توجه هر ساله پدر شهید ملت ایران بود که در جنگ ترکیبی کارکردی فراتر از حوزه رفاه پیدا میکند و ادغام اقتصاد در منطق دفاعی به عنوان بخشی از جنگ اقتصادی و یکی از خطوط مقدم تعریف میشود.
این پیام با بازتعریف درست از پیروزی در مقابل دشمنانی که به دنبال فروپاشی از درون بودند، پیروزی در جنگ رمضان را نهتنها شکست نظامی دشمن، بلکه ایشان نیز همچون امام شهید در حفظ وحدت ملی و انسجام اجتماعی به عنوان عنصری جدی در میدان نبرد دانستند.
در همین راستا نیز رسانه به عنوان یکی از حساسترین ابزارهای جنگی در مقابل دشمنان مطرح شده است و توصیه دقیق به پرهیز از برجستهسازی ضعفها، حکایت از این دارد که پیروزی در میدان نظامی که انشاءالله رقم خواهد خورد، با دو عنصر وحدت ملی و روایت رسانهای تکمیل خواهد شد