وقتی دشمن به سراغ ترور می آید یعنی در وضعیت بسیار نابسامانی است

حجت الاسلام حاج علی اکبری تصریح کرد: تجلی روح امام شهیدمان در جامعه، و اعجاز فرهنگ شهادت در ملت پیرو اهل‌بیت. از یک سو، خیزش و بیداری امت بود و از سوی دیگر، عنایت الهی در برانگیخته‌شدن امام جدید برای جامعه ما. جلوه قدرت و توان اسلام در بازوی رزمندگان دیده شد؛ تحقیر جبهه کفر و استکبار و رسوایی جریان نفاق نمایان شد؛ و در کنار همه اینها، فروبارش برکات الهی در این ماه عزیز.

حاج علی اکبری با بیان اینکه چه عظمت باشکوهی دارد عید سعید فطر؛ روز توجه به کبریا و عظمت پروردگار متعال، روزالتفات به جود و جبروت حق تبارک و تعالی، و روز یادآوری عفو، رحمت، تقوا و مغفرت الهی، گفت: عید فطر روزبزرگی است که خداوند متعال به حقّ آن قسم یاد می‌شود؛ روزی که آن را برای همه مسلمانان و نیز برای پیامبر خاتم(ص) عید قرار داده و سبب عزت، شرافت و کرامت امت ساخته است. این روز، روز حضور جمعی مؤمنان در پیشگاه پروردگار پس از یک ماه بندگی است؛ و چه بسیار خداوند این اجتماع مؤمنان را دوست می‌دارد، چنان‌که در سخن حضرترضا(ع) آمده است.



خطیب نماز عید فطر تهران خاطرنشان کرد: این اجتماعِ مخلصان، اجتماع بندگان در برابر خدای متعال، حقیقتاً صحنه‌ای ازعظمت و شکوه بندگی است. در چنین روزی، عزت و کرامت اسلام و پیامبر عزیز(ص) بر صفحه جامعه ترسیم می‌شود. این روز، روز تکریم پیامبر اعظم(ص)، روز وحدت مسلمانان و روزشکوه اسلام و مسلمین است. عیدسعید فطر، روز شکرگزاری در پیشگاه پروردگار است. ستایش خدایی را که نعمت هدایت رابر ما ارزانی داشت، و شکر او را بر آنچه بر ما تفضل فرموده است. حال و هوای مؤمناندر این روز، حالِ شکر است. به بیان امیرالمؤمنین(ع)، عید فطر شباهت زیادی به روزقیامت دارد. ایشان فرمود: این روز «روز پاداش» است؛ زیرا خداوند ماه رمضان رامیدان عمل بندگان قرار داده است.

وی تصریح کرد: این پیام پیام نوروزی بعد از آن پیام نخست، خطوط اصلی حرکت ما را به سوی هدف‌های بزرگ روشن می‌کند. ترسیم بسیار روشن و بدیعی از موقعیتیکه در آن هستیم از مسیری که در سال گذشته توسط امت با دل‌های آکنده از غم و اندوه دررویارویی استکبار با جبهه حق جبهه مقاومت و با ایران عزیز طی شد روایت سه جنگ ترسیمی از شهادت امام شهید عزیزمان و شهدای بزرگی که همراه ایشان بدرقه شدند.



خطیب نماز عید فطر تهران ادامه داد: در عین حال حماسه، حماسه حضور مردم بود. برادران و خواهران عزیز ترسیم حماسه حضور ملت در پیام رهبر عزیزمان خیلی فوق العاده است ۲۲ دی ماه، ۲۲ بهمن ماه و ۲۲ اسفند ماه سه تجلی بود، سه حضور بود، حضوری که حکایت از بعثت امت ما در برابر جبهه کفر و استکبارجهانی داشت و باعث روشنی چشم مستضعفان جهان بود این وحدت ملی ما این انسجام باشکوه و این وحدت مقدس ما در پیام رهبر عزیزمان جلوه ویژه‌ای دارد.



حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: هشدار درباره عملیات رسانه‌ای دشمن و مراقبتی که همگان باید داشته باشند که این وحدت مقدس را باید مثل جان شیرین حفاظتش کنیم، کسانی که قلم می‌زنندکسانی که بیانی دارند باید همگان مراقب این نعمت بزرگ باشند. آقا فرمودند این نعمت بزرگ شکر عملی می‌خواد و شکر عملی اش این است که ما مراقب باشیم وحدت و همدلی و انسجامی که بحمدالله درامت فراهم شده به عنایت الهی حفظش کنیم.



وی گفت: شعاری که برای امسال انتخاب کردند پیام بسیار روشنی دارد اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی؛رهبر عزیزان یک مثلث راهبردی را ترسیم کرده و در ادامه خط امام شهید مسئله تقویت بنیه اقتصادی جامعه در دستور کار قرار گرفته است و این حکایت از همان امید بزرگی داردکه پیش روی ما است. در این پیام مسئله بسیار لطیفی را دیدیم که بسیار روشن بود و جلوه ویژه‌ای داشت این ارتباط مردمی و نزدیک حکایتی از تجربهشخصی رهبر عزیز ما در نشستن کنار مردم در خیابان‌ها و در عمق جامعه و باخبر شدن از سخنان آنهاست. مسئله شنیدن از مردم حکمرانی اسلامی حکمرانی مشارکتی است امت و امام به اتفاق هم و پیام روشنی برای همه مسئولینی داشت که باید در متن مردم باشند همچنانکه هستند. ایشان چه تمجیدی کردند از حضور شجاعانه و مردمی رئیس جمهور عزیزمان وسایر مسئولین و اینکه این راه، راهی است که باید ادامه پیدا کند.

وی اظهار کرد: مردم خیابان‌ها را حفظ کردند و جلوی فتنه‌های جدید راگرفتند و به سرداران بزرگ ما پیام دادند که خیابان با ما، میدان با شما؛ آفرین برامت ما چقدر خوب خیابان‌ها را از توطئه‌های شیاطین حفاظت کرد. به لطف خدای متعال به عنایت امام عصر(ع) و به اشاره رهبر حکیم مان این حضور را تا هر وقت که لازم باشد ادامه می دهیم. مساجد ما به کوری چشم دشمنان پایگاه‌های اصلی حضور وسازماندهی امت ما است و شب‌های نورانی حماسه و حضور ما ادامه خواهد داشت این هماهنگی خیابان و میدان تا رسیدن به فتح انشاءالله برقرار خواهد بود.

حاج علی اکبری بیان کرد: حال دشمن حال احتظاره است وقتی دشمن به سراغ ترور می آید یعنی وضعیتش بسیار نابسامان است بحمدالله طلیعه فرار دشمن را از منطقه دارید مشاهده می‌کنید و خبرهای آن یک به یک و پشت سر هم به شما می‌رسد. اینها باید منطقه را ترک کنند و منطقه باید از لوث وجود نحس آنها پاکسازی شود. این نجاست بایداز این منطقه اسلامی تطهیر شود و خواهد شد.

وی ادامه داد: در آغاز سال نو، پیام نوروزی رهبر عزیزمان را دریافت کردیم، خدا چشم امت را به او روشن و دل‌ها را با او آرام کرد. به نظر می‌رسد تلاقی انتخاب امت و خبرگان بود و شاید مردم زودتر رهبر آینده خود را شناخته بودند؛ صحنه‌ای جالب شد وقتی همان فردی که ملت خواسته‌اند و خداوند دل‌های آن‌ها را به اوهدایت کرده بود، از سوی خبرگان امت نیز برگزیده شد.

خطیب نماز عید فطر عنوان کرد: شکرگزاریم از این نعمت عظیم که خدای متعالبه ما بخشیده است.در پیام نوروزی ملاحظه کردید که پس از آن پیام نخست، پیام سرشار ازمعنویت، از توحید و ولایت و در عین حال از استحکام و صلابت در اوج عزت؛ از سوی دیگر بسیار صمیمی، مردمی، متواضع، سرشار از امید، با راه‌های روشن به سوی آیندهدرخشان امت؛ سرشار از محبت، لطف و مهر و آکنده از حکمت و تدبیر بود.