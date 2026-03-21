نیکزاد:
اقتصاد مقاومتی را ذیل وحدت و امنیت ملی دنبال خواهیم کرد
نایب رئیس مجلس با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» از جانب رهبر معظم انقلاب، گفت: سال ۱۴۰۵ بیشک سال شکوفایی و رونق بیبدیل کشور در تمام ساحات خواهد بود و طبق فرمایش رهبر عزیزمان اقتصاد مقاومتی را ذیل وحدت و امنیت ملی دنبال کرده و ایرانی آباد و آزاد خواهیم داشت.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد با گرامیداشت یاد امام عزیز شهیدمان و تمام شهدای جنگ رمضان و قدردانی از مردم شجاع و فهیم ایران اسلامی، گفت: تصویری که این روزها از ایرانمان مخابره شده و میشود، شکوه عزت و عظمت تمدن ما را به رخ جهانیان کشیده و مردمی مسلمان و پایبند به دین و میهن را به جهان شناسانده است، تصویری که تمام جبهه کفر سالهای سال تلاش کردند عکس آن را بازنمایی کنند ولی واقعیت و حقیقت ما ایرانی ها آن چیزی است که مشاهده میکنید.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما پرچمدار اولینها در جنگ رمضان هستیم، گفت: اقتدار و عظمت ما با بستن تنگه هرمز، اقدام علیه ادعای غیرقابل نفوذ بودن آمریکاییها یعنی هواپیمای F۳۵ و سرنگونی پهپادها و اقدامات نقطهزن موشکیمان، حیران جهانیان را برانگیخته است. ما با اتکا به توان داخلی و با راهبری دقیق رهبر شهیدمان به نقطهای رسیدیم که بینظیر است.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به پیام نوروزی رهبر عزیز کشور، تأکید کرد: دشمن ادعا میکند و تصور دارد کشور ایران با اقدامات وحشیانه آنها ضعیف میشود؛ این در حالی است که نگاهی به تک تک کلمات پیام رهبرمان حکایت از قدرت، اقتدار، اشراف و ایمان به آیندهای روشن برای کشور دارد؛ آیندهای که مردم نقطه کانونی آن هستند.
به گزارش خانه ملت، نیکزاد در پایان تصریح کرد: در برابر مردم عزیزمان و نیروهای غیور مسلح کشور سر تعظیم فرود آورده و اعلام میکنم مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان این مردم شریف پا به پای تمام مسئولان وگوش به فرمان رهبری عزیز گام برداشته و از هیچ تلاش برای داشتنی ایرانی آباد و آزاد دریغ نخواهد کرد.