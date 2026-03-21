تأکید وزیر کشور بر ایستادگی ملت در برابر دشمنان

به گزارش ایلنا، ​اسکندر مومنی، وزیر کشور در پیام نوروزی نوشت:

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبّر اللیل و النهار یا محوِّل الحول و الاحوال، حَوِّل حالَنا الی احسن الحال

بهار طبیعت، مظهر زایش و امید و نوروز باستانی، امسال با عطر معنوی عید سعید فطر و رنگ سرخ ایثار و مقاومت مقارن شده است؛ این تقارن خاص را که یادآور پیوند زندگی با ایمان و وحدت دل‌های مؤمنان در سایه الطاف الهی است، تبریک عرض می‌کنم. در این روزهای سرشار از عنایت حضرت حق، یاد سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (ره)، مردم بی‌گناه، زنان و کودکان خاصه دختران معصوم مدرسه میناب و دیگر شهدای والامقام جنگ رمضان که جان خود را در راه خدا و عزت این سرزمین مقدس نثار کردند، گرامی می‌داریم.

امروز، در امتداد همان راه روشن امام شهید، ملت بزرگ ایران با عزم راسخ، در برابر حملات متجاوزانه دشمنان و فشارهایی که عزت و استقلال کشور را هدف قرار داده‌اند، استوار و هوشمندانه ایستاده و هیچگاه از پای ننشسته‌است.

نقش مردم در ایستادگی مقابل تجاوز دشمن آمریکایی-صهیونی و در حفظ امنیت پایدار کشور، همواره سرمایه اصلی جمهوری اسلامی بوده است. نقشی که به زعامت رهبر معظم انقلاب، موجب تحسین جهانیان شده است و نقطه روشنی در تاریخ ایران‌زمین خواهد بود.

در روزهای اخیر که به دفاع مقدس از ایران عزیز در برابر دشمنان تروریست گذشت، باید به تلاش خستگی‌ناپذیر استانداران، فرمانداران، بخشداران و تمامی مدیران محلی در تأمین مایحتاج و کالاهای اساسی و امنیت در سخت‌ترین شرایط اشاره کرد که تقویت و استمرار آن موجب شده تا مردم هیچ دغدغه‌ای در امور روزمره خود نداشته باشند. لازم است به همه آنان که شب و روز برای آرامش مردم تلاش کرده‌اند، خالصانه درود فرستاد.

با توکل به خداوند متعال و به پشتوانه توان ملت بزرگ ایران، با امید به وعده قطعی الهی، در حالی پا به سال جدید می‌گذاریم که با مقاومت و اتحاد مقدس مردم بزرگ ایران، تدبیر دولت و مجاهدت نیروهای مسلح، با شکست پشیمان کننده دشمن متجاوز، سال جدید برای ایران سربلند، سالی سرشار از آرامش، امنیت، امید و پیشرفت باشد.

