پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی شهادت سردار نایینی

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی شهادت سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نایینی، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نایینی (رحمت الله علیه) معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنایت حمله تروریستی آمریکایی ـ صهیونی در سحرگاه آخرین روز از ماه مبارک رمضان را به خانواده معزز آن شهید و آحاد ملت رشید ایران، تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

ایشان در عرصه فرهنگ و رسانه، حضوری دلسوزانه و مجاهدانه داشتند و علاوه بر بیان دستاورد‌ها و امید افزایی، در مبارزه با جنگ نرم دشمن، تبیین‌گر عناصر جنگ شناختی بودند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای آن شهید جهاد تبیین و روشنگری و مجاهد رسانه و فرهنگ، علو درجات را مسئلت دارد و رجاء واثق داریم که راه این شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، چون همیشه مستدام و پر رهرو خواهد بود.

عَلَم روشنگری و جهاد رسانه‌ای، همچنان بر دستان توانمند فرزندان انقلاب در اهتزاز خواهد بود و قدرت ایمان ملت، پیروز بزرگ میدان است.