برگزاری نماز عید فطر در مصلی تهران
کد خبر : 1764116
نماز عید فطر امروز در مصلی تهران به امامت حجتالاسلام محمد جواد حاجعلیاکبری اقامه شد.
به گزارش ایلنا، نماز عید فطر امسال همزمان در سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم در حالی در مصلای امام خمینی (ره) تهران در حال برگزاری است که برخی از نمازگزاران متاثر از جنگ تحمیلی اخیر پرچمهای سه رنگ ایران را هم در این مراسم با خود همراه کردند.
نماز عید به امامت حجتالاسلام محمد جواد حاجعلیاکبری از ساعت ۸ صبح اقامه شد.
درب های مصلی از ساعت ۰۶:۳۰ صبح برای میزبانی از مردم، به روی نمازگزاران باز شده است.
خیابان های منتهی به مصلی ساعت ها پیش از آغاز مراسم، مملو از جمعیت بود.