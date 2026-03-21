خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری نماز عید فطر در مصلی تهران

کد خبر : 1764116
لینک کوتاه کپی شد.

نماز عید فطر امروز در مصلی تهران به امامت حجت‌الاسلام محمد جواد حاج‌علی‌اکبری اقامه شد.

به گزارش ایلنا، نماز عید فطر امسال همزمان در سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم در حالی در مصلای امام خمینی (ره)  تهران در حال برگزاری است که برخی از نمازگزاران متاثر از جنگ تحمیلی اخیر پرچم‌های سه رنگ ایران را هم در این مراسم با خود همراه کردند.

نماز عید به امامت حجت‌الاسلام محمد جواد حاج‌علی‌اکبری از ساعت ۸ صبح اقامه شد.

درب های مصلی از ساعت ۰۶:۳۰ صبح برای میزبانی از مردم، به روی نمازگزاران باز شده است.

خیابان های منتهی به مصلی ساعت ها پیش از آغاز مراسم، مملو از جمعیت بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل