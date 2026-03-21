عراقچی: خواهان پایان کامل و دائمی جنگ هستیم

خبرنگار: آیا پیامی برای جامعه بین‌المللی در خصوص این جنگ ناعادلانه علیه ایران دارید؟

عراقچی: پیام ما این است که این جنگ، جنگ ما نیست. این جنگی است که بر ما تحمیل شده است. ما در حال مذاکره با ایالات متحده بودیم که تصمیم گرفتند به ما حمله کنند. این اقدامی آشکارا تجاوزکارانه بود؛ یک اقدام تجاوزکارانه غیرقانونی، بی‌دلیل و تحریک‌نشده. آنچه ما انجام می‌دهیم، صرفاً دفاع از خود است. ما به دفاع از خود، هرچقدر که لازم باشد و تا هر زمان که لازم باشد، ادامه خواهیم داد.

بنابراین امیدواریم که تمام جهان در برابر این تجاوز، یعنی تجاوز امریکا و اسراییل، صدایی واحد داشته باشند و آنان را به توقف این تجاوز وادارند.

خبرنگار: از ژاپن انتظار دارید برای حل این بحران چه اقدامی انجام دهد؟

عراقچی: ژاپن همواره موضعی منصفانه و متوازن اتخاذ کرده است و همواره به‌عنوان دوستی برای ایران شناخته شده است. ما همیشه از روابط بسیار خوبی با ژاپن برخوردار بوده‌ایم. از این موضوع آگاهیم. در جریان این جنگ، دو بار با وزیر امور خارجه ژاپن گفت‌وگو کردم. می‌دانیم که نخست‌وزیر ژاپن در واشنگتن حضور داشته است. امیدواریم ژاپن بتواند نقشی سازنده در پایان دادن به این تجاوز ایفا کند و اطمینان حاصل شود که این جنگ ناعادلانه به‌طور کامل پایان می‌یابد.

موضع ما این است و باید تکرار کنم که ما آتش‌بس را نمی‌پذیریم، زیرا نمی‌خواهیم سناریوی سال گذشته بار دیگر تکرار شود. جنگ باید به‌طور کامل و دائمی پایان یابد و باید تضمین‌هایی وجود داشته باشد که این وضعیت دوباره تکرار نخواهد شد. همچنین خساراتی که به ایران وارد شده است باید جبران شود.

خبرنگار: آیا در حال حاضر میانجی‌ای برای دستیابی به آتش‌بس فعال است؟

عراقچی: برخی کشورها در تلاش‌اند نقشی مثبت و سازنده ایفا کنند. ما از هر ابتکاری که بتواند این جنگ را به‌طور کامل پایان دهد، استقبال می‌کنیم. آماده شنیدن و بررسی هستیم. اما در حال حاضر، هرچند برخی کشورها در تلاش برای یافتن راه‌حل هستند، به نظر نمی‌رسد ایالات متحده آمادگی توقف تجاوز خود را داشته باشد. بنابراین ما به دفاع از خود ادامه می‌دهیم.

خبرنگار: شرایط ایران برای آتش‌بس چیست؟

عراقچی: همان‌طور که گفتم، ما به‌دنبال آتش‌بس نیستیم. ما خواهان پایان کامل، جامع و پایدار جنگ هستیم و تنها راه‌حل قابل قبول از نظر ما، پایان کامل جنگ است.

خبرنگار: ژاپن از نظر اقتصادی به تنگه هرمز وابستگی زیادی دارد. ایران در این زمینه چگونه به درخواست ژاپن پاسخ خواهد داد؟

عراقچی: ما این تنگه را نبسته‌ایم. از نظر ما، این تنگه باز است. تنها برای کشتی‌های متعلق به دشمنان‌مان،کشورهایی که به ما حمله می‌کنند، بسته است. برای سایر کشورها، کشتی‌ها می‌توانند از تنگه عبور کنند. البته مسئله ناامنی وجود دارد. ما آماده‌ایم در صورت تماس، عبور ایمن را برای آن‌ها فراهم کنیم؛ با آن‌ها گفت‌وگو می‌کنیم تا راهی برای عبور امن پیدا شود. ما آماده‌ایم عبور ایمن را برای آن‌ها فراهم کنیم.

تنها کافی است با ما تماس بگیرند تا درباره چگونگی این مسیر گفت‌وگو کنیم.

خبرنگار: منظورتان ژاپن است؟ اگر ژاپن با ایران تماس بگیرد، ایران آماده کمک برای عبور از تنگه هرمز است، درست است؟

عراقچی: قطعاً.

خبرنگار: این مسیر هم‌اکنون برای ژاپن باز است؟ آیا این موضوع قبلاً با ژاپن مطرح شده است؟

عراقچی: این موضوع در آخرین گفت‌وگوی من با وزیر امور خارجه ژاپن مطرح شد.

خبرنگار: برای شفاف‌سازی، تا این لحظه دولت ژاپن درخواست رسمی برای عبور از تنگه ارائه نکرده است، درست است؟

عراقچی: گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد و من وارد جزئیات آن نخواهم شد.