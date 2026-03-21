موج ۷۰ وعده صادق ۴ در بیش از ۵۵ نقطه اشغال شده اجرا شد

«صداهای مهیب، فوران آتش و ستون های دود در بیش از ۵۵ نقطه اشغال شده توسط آمریکا و رژیم صهیونی در منطقه غرب آسیا از نخستین دقایق اجرای «موج هفتاد» عملیات وعده صادق ۴ که به پاس مجاهدت‌های مستشاران نظامی شهید جمهوری اسلامی و با رمز مبارک «الله اکبر» برگزار شده، طلیعه متفاوتی از نظم جدید منطقه ای را برای مسلمانان در آستانه عید اسلامی فطر نوید می دهد.

در عملیات‌های مشترک، تأثیرمحور و فراگیر موج هفتاد، ۵ پایگاه منطقه ای آمریکا در «الخرج»، «الظفره»، «علی السالم»، «اربیل» و بویژه «ناوگان پنجم دریایی» در مسیر تکمیل فرسایش مرحله ای برای چندمین بار در شبانه روز گذشته مورد هدف مؤثر سامانه‌های موشکی «قیام» و «عماد» و پهپادی تهاجمی قرار گرفتند.

تمرکز عملیات تهاجمی نیروهای هوافضای سپاه پاسداران بر دو منطقه راهبردی حیفا و تل‌آویو بویژه در نقاطی چون«خدرا» و «کریات اونو» و سایر نقاط همچون «ساویون» و «بن عامی» و انهدام اهداف فراتر از برآوردهای دشمن، توسط سامانه های خرمشهر ۴ و قدر چندکلاهکه، شرایط فلاکت بار صهیونیست‌ها را در اراضی اشغالی عمیق تر ساخته است.

ضروری است در این مرحله از جنگ مجددا یادآور شویم که سپاه پاسداران در راهبرد تهاجمی خود مبدا هرگونه تجاوز به سرزمین و حاکمیت ملی خود را فراتر از ضربات قبلی مورد هجوم قرار خواهد داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران برای ورود به چنین دوره ای خود را آماده کرده اند.»