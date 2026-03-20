اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی شهادت سردار نائینی



بسم ربّ الشهداء و الصدیقین

«مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَ مِنهُم مَن یَنتَظِرُ ۖ وَ ما بَدَّلوا تَبدیلًا»



سردار سرافراز و رشید سپاه اسلام، مجاهد عرصه تبیین و بصیرت، شهید دکتر علی محمد نائینی، سخنگوی مدبر و اندیشمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آسمانی شد و به یاران و برادر شهیدش پیوست. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شهادت این یار دیرین و صدیق را که همواره یکی از محورهای تبیین و بصیرت‌افزایی بود، تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید.



آن مجاهد مخلص و انسان شریف، جان‌مایه‌ی حیات تشکیلاتی و عمر پربرکت خویش را در تبیین و ترویج جنگ ادراکی و شناختی دشمن قرار داد و در قامت یکی از استوانه‌های رکین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شانزده سال با تدبیری مثال‌زدنی و اشرافی راهبردی، مسئولیت خطیر ریاست ستاد مرکزی «۹ دی؛ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» را بر عهده داشت. ایشان فراتر از یک فرمانده نظامی، اندیشمندی آگاه، مدیر و نظریه‌پردازی توانمند در حوزه «جنگ روایت‌ها»، «عملیات روانی» و «فتنه‌شناسی» بود که با درک عمیق از هندسه نبرد شناختی دشمن، در سنگرهای حساس از جمله جایگاه خطیر سخنگویی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با سدادی سدید در برابر هجمه‌های ادراکی جبهه استکبار ایستادگی کرد. سوابق درخشان و کارنامه سراسر نور آن سردار سرافراز، پیوندی ناگسستنی میان میدان‌های نبرد سخت و جبهه‌های جنگ نرم ایجاد کرده بود؛ شخصیتی که تا آخرین قطره خون از عزت و شرف ایران اسلامی پاسداری کرد و مجاهدت‌های خالصانه‌اش از حماسه غرورآفرین عملیات رمضان و دوران دفاع مقدس تا ایستادگی پولادین در برابر فتنه پیچیده سال ۱۳۸۸ و فتنه‌های نوپدید اخیر و سخنگویی و نقش افرینی موثر در عملیات‌های وعده صادق ۲ ،۳ و ۴، از وی چهره ای ماندگار در تاریخ جهاد و ایثار ثبت کرد و او را در زمره مردانِ مرد این سرزمین مقدس و فرزندان خلف و راستین امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای (ره) قرار داد. آن عزیز سفرکرده عمر خویش را در سنگرهای عزت و شرف ایران اسلامی با تلاشی وصف ناپذیر و انگیزه ای مثال زدنی در مواجهه با تهدیدات ترکیبی دشمن سپری نمود.



اکنون و در طلیعه بهار طبیعت که با بهار قرآن پیوند خورده است، در روز عید سعید فطر و اولین روز سال نو، روز شنبه بعد از نماز عید فطر از مصلای بزرگ امام خمینی تهران، پیکر مطهر آن فرمانده شهید رشید و رزم‌آزموده دفاع مقدس بر شانه‌های ملت عزیز تشییع خواهد شد.



حضور پرشکوه، آگاهانه و دشمن‌شکن ملت قدرشناس و قهرمان‌پرور ایران اسلامی در مراسم تجلیل و بدرقه پیکر مطهر سردار پاسدار علی محمد نائینی، تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و خون مطهر شهیدان و تداوم راه پاک آنان خواهد بود.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی