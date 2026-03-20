قالیباف: سال جدید سال پیروزی ملت و شکست دشمنان است

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت سربلند و قهرمان ایران!

نوروز امسال، نوروزِ ایستادگی و فداکاری برای اعتلای ایران و ناامید کردن و شکست دادن دشمنان این آب و خاک مقدس است.

بهار ِ پیروزی ملت ایران و شکست دادن دشمن متجاوز و سیلی زدن به هر آنکه از هر شکل و قماشی، ایران را ویران میخواهد نزدیک است.

فداکاری تاریخی و بی‌نظیر سربازان ملت ایران -که دستبوس و قدردان رشادت آنها هستم- و قیام شجاعانه و خستگی‌ناپذیر همه ایرانیان با حضور در صحنه برای باطل کردن نقشهٔ دشمنان، سالی که گذاشت را در یادها ماندگار ساخت.

امسال نیز نوروز را در حالی بدون حضور مقتدای شهیدمان (رضوان الله تعالی علیه) سپری می‌کنیم که مصیبت بی‌جبران فقدان او بر دلهای ما سنگینی می‌کند؛ همه از عمق جان دلتنگ او هستیم؛ عشق و علاقهٔ دیرین آن بزرگمرد تاریخ به ایران عزیز و ایستادگی‌اش تا پای جان برای جلوگیری از بلعیده شدن این کشور بدست دشمنان، نقشهٔ راه همهٔ دوستداران و جانفدایان ایران است.

امروز نیز با لطف و منت خدای متعال، پرچم هدایت و رهبری این انقلاب به دست خلف صالح رهبر شهید ماست. صالحٌ بعد صالح. شکرگذار این نعمت هستیم و اطمینان داریم که انقلاب اسلامی تحت زعامت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) به قله‌های افتخار و شکوه خواهد رسید.

در این روز اول سال یاد و خاطر شهدای سربلند کشورمان را گرامی می‌دارم و از خانواده‌های مکرم شهدا می‌خواهم ما و تمام خدمتگزاران و سربازان خود را دعا کنند تا بتوانیم انتقام خون پاک آن‌ها را بگیریم.

سال جدید با لطف خداوند متعال، سال سیلی زدن به دشمنان ایران خواهد بود. ایران ما در نهایت از دل این طوفان‌ها، سربلند و قدرتمندتر از گذشته بیرون خواهد آمد و آن روز را در کنار هم جشن خواهیم گرفت.

به امید روز پیروزی و شادی دل همه مردم ایران زمین.

چون پایان این خوان آخر خوش است

بخوان نام ایران که دشمن‌کُش است»