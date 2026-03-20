کنایه عراقچی به آمریکا در خصوص تکرار سناریوی ویتنام در ایران
وزیر خارجه ایران گفت: دولت آمریکا چیزی میگوید، اما واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا، عراقچی، وزیر خارجه ایران گفت: آمریکایی ها فراموش نکردهاند که حتی زمانی که صدها سرباز آمریکایی در جنگ ویتنام کشته میشدند و سرانجام جنگ نیز از پیش روشن بود، ژنرال ویلیام وستمورلند را به کشور بازگرداندند تا به همه اطمینان دهد که اوضاع بهخوبی پیش میرود و اینکه آمریکا «در حال پیروزی» است.
او در ادامه گفته است: رسانهها نیز این را از یاد نبردهاند؛ آن جلسات توجیهی آکنده از خیالپردازی در خطوط مقدم، بعدها به عنوان مزخرفات ساعت پنج، معروف و بدنام شدند.
عراقچی افزوده است: اکنون به امروز برگردیم: همان سناریو، اما در صحنهای متفاوت؛ پیت هگست به صحنه میآید و پیام همچنان از واقعیت جداست. دولت ایالات متحده چیزی میگوید، اما واقعیت چیز دیگری را نشان میدهد. درست در زمانی که مقامات آمریکایی مدعی از کار افتادن پدافند هوایی ایران هستند، یک جنگنده اف-۳۵ هدف قرار میگیرد. در حالی که از پایان نیروی دریایی ایران سخن میگویند، ناو یواساس جرالد آر. فورد عقبنشینی میکند و یواساس آبراهام لینکلن هرچه بیشتر فاصله میگیرد.
او در پایان آورده است: دهه متفاوت است، اما همان روایت تکراری: «ما در حال پیروزی هستیم»!