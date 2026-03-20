پیام رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در پی شهادت سردار نائینی

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در پیامی در پی به شهادت رسیدن سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نایینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: او که شخصیت فرهنگی- حماسی‌اش در هیئت عزاداری حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) شکل گرفته بود، در لباس سبز پاسداری هم مشق فرهنگی و تبلیغ پیش گرفت و با اشراف، دانش و تجربه‌ای گرانقدر فرمانده‌ای موفق در عرصه جبهه فرهنگی و جنگ نرم شد.

به گزارش ایلنا، متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی شاهرودی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا به شرح زیر است:

 


«بسم رب الشهدا و الصدیقین

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی»، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از خانواده‌ای محب اهل بیت (علیهم السلام) برخاسته و برادر بزرگوارش در دوران دفاع مقدس هشت ساله به شهادت رسیده بود، سرانجام در سحرگاه آخرین روز ماه رمضان در ملکوتی ترین لحظات متصوره برای مؤمنان و مجاهدان فی سبیل الله به فیض شهادت‌ رسید و پاداش بیش از چهار دهه مجاهدت‌های مستمر و مخلصانه خود را از خداوند متعال کسب نمود.

او که شخصیت فرهنگی- حماسی‌اش در هیئت عزاداری حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) شکل گرفته بود، در لباس سبز پاسداری هم مشق فرهنگی و تبلیغ پیش گرفت و با اشراف، دانش و تجربه‌ای گرانقدر فرمانده‌ای موفق در عرصه جبهه فرهنگی و جنگ نرم شد. او با احساس مسئولیت و بکارگیری توان خود در میدان تبیین و روایت ورود کرده و از چهره‌های شاخص این میدان خطیر به حساب می‌آمد.

شهادت این سردار فرهنگی و روایت گر توانمند را به‌ مقام معظم رهبری، همکاران در حوزه نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه و تمامی همرزمانش در سپاه و بسیج و اصحاب رسانه تبریک و تسلیت گفته، صبر و اجر بیت معظم ایشان را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.»

