پیام رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در پی شهادت سردار نائینی



«بسم رب الشهدا و الصدیقین



مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا



سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی»، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که از خانواده‌ای محب اهل بیت (علیهم السلام) برخاسته و برادر بزرگوارش در دوران دفاع مقدس هشت ساله به شهادت رسیده بود، سرانجام در سحرگاه آخرین روز ماه رمضان در ملکوتی ترین لحظات متصوره برای مؤمنان و مجاهدان فی سبیل الله به فیض شهادت‌ رسید و پاداش بیش از چهار دهه مجاهدت‌های مستمر و مخلصانه خود را از خداوند متعال کسب نمود.



او که شخصیت فرهنگی- حماسی‌اش در هیئت عزاداری حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) شکل گرفته بود، در لباس سبز پاسداری هم مشق فرهنگی و تبلیغ پیش گرفت و با اشراف، دانش و تجربه‌ای گرانقدر فرمانده‌ای موفق در عرصه جبهه فرهنگی و جنگ نرم شد. او با احساس مسئولیت و بکارگیری توان خود در میدان تبیین و روایت ورود کرده و از چهره‌های شاخص این میدان خطیر به حساب می‌آمد.



شهادت این سردار فرهنگی و روایت گر توانمند را به‌ مقام معظم رهبری، همکاران در حوزه نمایندگی ولی‌ فقیه در سپاه و تمامی همرزمانش در سپاه و بسیج و اصحاب رسانه تبریک و تسلیت گفته، صبر و اجر بیت معظم ایشان را از پیشگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.»