وزارت اطلاعات:

بازداشت ۴۵ تجزیه‌طلب و مزدور در قزوین و آذربایجان غربی

وزارت اطلاعات از بازداشت «۴۵ نفر تجزیه‌طلب و مزدور» در استان های قزوین و آذربایجان غربی خبر داد که ۱۶ نفر از آنها با شبکه اینترنشنال در ارتباط بودند.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، این ۱۶ نفر که با شبکه اینترنشنال ارتباط داشتند، «مختصات اماکن نظامی و محل تجمع نیرو‌های حافظ امنیت» را هم ارسال می‌کردند. 

از این ۴۵ نفر تجزیه‌طلب و مزدور، ۲۶ نفر پس از دریافت اطلاعات مردمی و اقدامات اطلاعاتی اداره کل اطلاعات قزوین شناسایی و بازداشت شدند. 

۳ نفر از این افراد عضو یک هسته از گروهک‌های سلطنت طلب بودند که می‌خواستند پس از فراخوان‌ها، به خیابان‌ها بیایند. ۲ نفر هم در حال پخش ۶ دستگاه استارلینک بودند.

وزارت اطلاعات اعلام کرده «این افراد سوابق ارتباط با گروه‌های تروریستی و سوابق خرابکاری در اغتشاشات دی ماه را داشتند.»

از میان بازداشت‌شدگان، «۱۹ نفر مزدوران دشمن آمریکایی صهیونیستی» بودند که آنها را نیروهای اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر کرده‌اند.

بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، ۶ نفر از این افراد از اعضای گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب بوده‌اند که قصد اقدام مسلحانه تروریستی علیه ایست و بازرسی شهرستان بوکان را داشته‌اند. از این افراد ۲ سلاح جنگی با دو خشاب مهمات کشف و ضبط شده است.

