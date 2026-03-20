به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، این ۱۶ نفر که با شبکه اینترنشنال ارتباط داشتند، «مختصات اماکن نظامی و محل تجمع نیرو‌های حافظ امنیت» را هم ارسال می‌کردند.

از این ۴۵ نفر تجزیه‌طلب و مزدور، ۲۶ نفر پس از دریافت اطلاعات مردمی و اقدامات اطلاعاتی اداره کل اطلاعات قزوین شناسایی و بازداشت شدند. ۳ نفر از این افراد عضو یک هسته از گروهک‌های سلطنت طلب بودند که می‌خواستند پس از فراخوان‌ها، به خیابان‌ها بیایند. ۲ نفر هم در حال پخش ۶ دستگاه استارلینک بودند. وزارت اطلاعات اعلام کرده «این افراد سوابق ارتباط با گروه‌های تروریستی و سوابق خرابکاری در اغتشاشات دی ماه را داشتند.» از میان بازداشت‌شدگان، «۱۹ نفر مزدوران دشمن آمریکایی صهیونیستی» بودند که آنها را نیروهای اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر کرده‌اند. بر اساس اطلاعیه وزارت اطلاعات، ۶ نفر از این افراد از اعضای گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب بوده‌اند که قصد اقدام مسلحانه تروریستی علیه ایست و بازرسی شهرستان بوکان را داشته‌اند. از این افراد ۲ سلاح جنگی با دو خشاب مهمات کشف و ضبط شده است.

