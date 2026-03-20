پزشکیان:
امسال بیش از همیشه نیازمند فرهنگ کنار گذاشتن اختلافات در نوروز هستیم
مسعود پزشکیان پیام نوروزی خود برای سال 1405 را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، متن پیام مسعود پزشکیان رئیسجمهوری به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
«قبل از هرچیز لازم است شهادت مقام معظم رهبری و خدمتگزاران خدوم این کشور را خدمت همه مردم عزیز و شریف کشور تسلیت عرض کنم.
دعایی که ما همیشه در حلول سال جدید قرائت میکنیم درخواستی از خداوند بزرگ است که خدا حال ما را بهتر از وضعیتی کند که در آن قرار داریم و دلهای ما را منقلب کند در جهت راه و مسیر خودش.
امسال دو اتفاق مبارک در کنارهم برای ما رخ داد، یکی نوروز ماست و یکی عید سعید فطر ماست. نوروز در فرهنگ و باور ما از قرنها و سدهها و هزارههای بسیار قدیم در کشور ما به عنوان یک آغاز نو در زندگی بوده است. در فرهنگ ما نوروز که تازه میشود سعی میکنیم تمام کینهها و کدورتها را کنار بگذاریم.
امسال بیش از هر سال دیگری به نوروز نیاز داریم که وحدت، انسجام و وفاق ملی را در فرهنگ ما به رخ تمام جهانیان میکشد. لازم است که کینهها را کنار بگذاریم و لازم است عقدهها و گرفتاریها را پاره کنیم و دست به دست هم دهیم و ایرانمان را سربلند از طوفان و بحرانها خارج کنیم.
رو سینه را چون سینهها هفت آب شوی از کینهها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو
اما عید فطر؛ عید فطر بعد از یکماه تلاش برای خودسازی و در حقیقت نفس خود را بسوزانی و به یک نگاه و باور جدید برسی، این دو کنارهم قرار گرفته است. در این باور، ما بعد از نماز دعا میخوانیم که هر فقیری را غنی کن، هر گرسنهای را سیر کن و گرفتاری هر گرفتاری را رفع کن، هر مریضی را شفا بده. کسی که چنین باوری دارد نمیتواند انسانی را بیگناه بکشد.
امروز در منطقهای که ما قرار داریم ناجوانمردانه کشتار میکنند. در آخر آن دعا میگوییم تمام گرفتاریها و فساد بین مسلمانان را اصلاح کن.
ما قصد نداریم با کشورهای مسلمان اختلاف کنیم، ما به دنبال درگیری و جنگ با کشورهای اسلامی نیستیم، آنان برادران ما هستند. این اختلافی که به وجود آمده دشمن غداری به وجود آورده که بین ما مسلمانان مشکل ایجاد میکند.
در همین ماه مبارک رمضان بی هیچ دلیل و منطقی رهبر عزیز ما را شهید کردند و فرماندهان و وزرای ما را شهید کردند. بی هیچ دلیل و منطقی کسانی که دم از حقوق بشر و انسانیت میزنند ۱۶۸ طفل بیگناه را شهید کردند. آنان دم از انسانیت میزنند و حقوق بشر را به رخ ما میکشند؟
ما باورمان خدمت به انسانیت و گرفتن دست هر گرفتار و کمک به هر انسان مریضی است اما آنان با حرفها و کارها و شعارهایشان در دنیا ما را مقصر جلوه میدهند. ما به هیچوجه به دنبال سلاح هستهای نبودیم. هر زمان خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و شورای دفاع و فرماندهان بودند، مقام معظم رهبری با قاطعیت اعلام میکردند که سلاح هستهای حرام شرعی است. هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نمیتواند به طرف توسعه سلاحهای کشتارجمعی هستهای حرکت کند و یا روند را به آن طرف سوق دهد اما در آمریکا رئیسجمهورش اینطور به دنیا القا میکند که ما به سمت سلاح هستهای میرفتیم و میخواستهایم کشتار جمعی راه بیندازیم.
متاسفانه رسانههای دنیا این حرفهای دروغ را میپذیرند و براساس آن میگویند ما میخواهیم با کسانی که منطقه را به هم زدند مبارزه کنیم.
تصور میکردند اگر رهبر عزیز ما شهید شود، اگر فرماندهان شهید شوند شیرازه مملکت از هم خواهد پاشید اما بلافاصله مجلس خبرگان رهبر عزیز انقلاب حضرت آیتالله خامنهای را انتخاب کردند و ایشان باقدرت و صلابت، هدایت مسیر و ادامه کار را بر عهده گرفتند.
در بحبوحهای که رزمندگان ما میجنگند و با قدرت و صلابت دفاع میکنند مردم عزیز ما صحنهای استثنایی خلق کردند. در ۲۰ روزی که از جنگ میگذرد یک روز خیابانها را مردم روزهدار ما خالی نکردند. باورش برای همه غیرممکن است. رئیسجمهوری آمریکا میگفت آنان هوش مصنوعی هستند، بهتر است خبرنگارانشان را بفرستند تا این هوش مصنوعی که حرکت میکند، فریاد میکشد و از انسانیت و از حقوق و ملت و تمامیت کشورش دفاع میکند ببینند.
آنان مردم ایران و این آب و خاک هستند و تا پای جان برای دفاع از مملکت و آب و خاکشان ایستادهاند ما قدردان مردم هستیم. حضور بسیج و حضور نیروی انتظامی علیرغم اینکه همه محلهایی که آنان در آنها کار و زندگی میکردند تخریب شده در خیابانها برای حفظ امنیت مردم، استثنایی بود من قدردان این عزیزان هستم.
در کنار همه اینها باید از خدماتی که در مساجد، شهرداریها و مردم داوطلبانه در خیابانها انجام میدادند قدردانی کنم. دولت با تمام وجود تلاش کرده در این مدت از هیچ خدمتی کوتاهی نکند و قصوری نداشته باشد.
ایرانیانی که در خارج هستند بیاید کینههایمان را به خاطر سال نو بشوریم و از بین ببریم و با وحدت و انسجام برای سربلندی ایران تلاش کنیم.
عزیزان همسایه ما که دور ایران حلقه زدهاید؛ شما برادران ما هستید این اشکال و یا فسادی که در روابط ما ایجاد شده، دعای ما این است خدا کمک کند که این فساد و اختلاف را کمک کند تا از بین برود. ما آماده حل تمام مشکلات با شما عزیزان هستیم.
پیشنهاد ما این است که برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه، یک ساختار امنیتی از مجموعه کشورهای اسلامی در خاورمیانه شکل بگیرد تا صلح، امنیت و ثبات منطقه را تضمین کند.
ما نیازی به حضور بیگانگان در منطقه نداریم؛ میتوانیم با همکاری کشورهای اسلامی، «مجلس اسلامی خاورمیانه» را تشکیل دهیم و در این چارچوب، روابط امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را تنظیم کنیم.
ما حق نداریم با همدیگر بجنگیم، ما حق نداریم به هر بهانهای که شده وارد دامی بشویم که دشمنان برای ما طراحی کردند؛ ما به دنیا اعلام میکنیم به دنبال آشوب در منطقه نیستیم، دوست نداریم هر کشوری برای حفظ خودش مجبور باشد که اسلحه و مهمات جمع کند و بعد منتظر باشد که آیا به خاک کشورش حمله میکنند یا حمله نمی کنند.
ما به هیچ وجه در فکر مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر نیستیم. ما به هیچ وجه دلمان نمیخواهد امنیت و آرامش منطقه مختل شود. این را می توانیم خودمان با کمک همدیگر و دست به دست هم حل کنیم، این پیامی است به کشورهای منطقه که بهتر است به جای اینکه در رسانهها تبلیغ کنید و این باور را به مردم خودتان منتقل کنید که ایران عامل ناآرامی در منطقه است باور کنید و بدانید و میدانید این اسرائیل است که در منطقه باعث آشوب و ناآرامی و نسل کشی و ترور و خرابکاری است.
مردم عزیز کشورمان بدانند که با همدلی و همیاری ایرانمان را خواهیم ساخت و عزت و سربلندی را برای مردممان به ارمغان خواهیم آورد؛ ما با کشورهای همسایه از در صلح و دوستی، منطقه را به طرف آرامش، توسعه و رونق اقتصادی سوق خواهیم داد ما میتوانیم با همدیگر و با کشورهای همسایه امنیت و سلامت را در منطقه رقم بزنیم.»