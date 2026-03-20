پیام سخنگوی پلیس در پی شهادت سخنگوی سپاه پاسداران
سخنگوی پلیس شهادت سردار نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران را طی پیامی تبریک و تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام سخنگوی فراجا به شرح زیر است:
«شهادت مرد رسانه و ایثار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی سخنگوی وزین و کاردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به جامعه رسانهای کشور و ملت حق طلب ایران تبریک و تسلیت عرض مینمایم.
راه و آرمان این شهید والامقام بر ما فرضی واجب و عینی است که انشاءالله تعالی در سایه توجهات حضرت ولیعصر(عج) به آن دست خواهیم یافت.»