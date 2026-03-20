پیکر شهید سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی فردا در مصلی تهران تشییع می‌شود

به گزارش ایلنا، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، پیکر شهید سرتیپ پاسدار علی‌محمد نائینی، معاون فقید روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه فردا (شنبه) در مصلی تهران انجام می‌شود.

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در اطلاعیه‌ای جزئیات مراسم تشییع پیکر سردار سرتیپ پاسدار شهید علی‌محمد نائینی، معاون فقید روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه‌، پیکر سردار سرافراز سپاه اسلام، شهید سرتیپ علی‌محمد نائینی، معاون فقید روابط‌عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح فردا (شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۵) پس از اقامه نماز عید سعید فطر در مصلی امام خمینی (ره) تهران بر روی دستان مردم انقلابی و شهیدپرور پایتخت تشییع می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: پیکر مطهر شهید والامقام سردار سرتیپ پاسدار دکتر علی‌محمد نائینی پس از تشییع، برای خاکسپاری به زادگاه ایشان - کاشان - منتقل خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
