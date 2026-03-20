پیام سردار قاآنی خطاب به فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، بیانیه سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

فرماندهان و رهبران جبهه مقاومت و رزمندگان بدون مرز انقلاب اسلامی

سلام علیکم عید

سعید فطر عید بندگی و عبودیت و عید مقبولیت بعد از یک ماه حضور در ضیافت الهی بر شما مبارک باشد.

اقدامات مجدانه و مجاهدانه و توام با اخلاص شما عزیزان در مبارزه با آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی، تحسین همگان را برانگیخته و موجب مسرت مومنین و آزادیخواهان جهان و خشم و حیرت و وحشت دشمنان گردید. امروز بر همگان عیان است که جبهه مقاومت ظرفیت های بسیار ارزشمندی دارند که به صورت مستقل و با تصمیم و تدبیر حکیمانه خود وارد جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونیستی و دفاع از جمهوری اسلامی ایران شده است و عملیاتهای بسیار تاثیرگذاری تاکنون داشته و شگفتانه هایی هم خواهند داشت.

وحدت ساحات که با همت و تلاش شما عزیزان شکل گرفت نقطه قوت امت اسلامی و کابوس وحشت استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل و بزودی شاهد تخلص امت اسلامی از فتنه صهیونی آمریکایی با دستان پرتوان شما خواهد بود.

اینجانب بخاطر این اقتدار و اراده و توانمندی های بزرگ و وجود فرزندان با غیرت، مبارز و مجاهد امت اسلامی جبین بر خاک نهاده و خداوند را شاکرم. دست شما مجاهدان و مبارزان امت اسلامی را می بوسم و از تک تک شما تشکر می کنم و عرضه می دارم گرچه امروز امام الشهدای مقاومت در بین ما نیستند ولی اندیشه انقلاب اسلامی و خمینی کبیر و خامنه ای شهید با علمداری شخصیت مجاهد حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای با صلابت و اقتدار استمرار خواهد یافت.

مطمئن باشید جبهه حق هر روز توانمندتر و مقتدرتر خواهد شد و شهادت فرماندهان و رهبران این جبهه موجب رویش جدید و دمیدن خون تازه در کالبد آنها شده و به برکت خون شهدا این جبهه قوی تر و قدرتمندتر از قبل به مبارزه با دشمنان اسلام و بشریت ادامه داده و بزودی شاهد شکست مفتضحانه آنها خواهیم بود.

برادر شما اسماعیل قاآنی

30 رمضان المبارک 1447»