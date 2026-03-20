به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، این بیانیه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

موج شصت و ششم عملیات وعده صادق چهار با رمز مبارک یازهرا (س) علیه اهدافی در قلب و جنوب سرزمین‌های اشغالی و تل‌آویو و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.

در این موج، از سامانه‌های سوخت جامد و مایع، فوق‌سنگین، نقطه زن و چندکلاهکه قدر، خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شده است. در ادامه این موج، حملات به قدس غربی و حیفا و پایگاه الظفره ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.

در اوقاتِ انتظار فرج حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در صبح روز جمعه پایانی ماه مبارک رمضان با استعانت از خداوند متعال و با دعای خیر شما مردم مؤمن، در «موج شصت و هفتم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا صاحب الزمان ادرکنی» و با تقدیم به سخنگوی شهید سپاه پاسداران سردار سرتیپ پاسدار شهید «علی محمد نایینی» و برادر شهیدشان، درهای آتش و درد را بر لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساختهای نظامی سرزمین‌های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و بارش پهپادها گشودیم.

در این موج عملیاتی، پایگاه «علی السالم»، فرماندهیِ پهپاد هوافضا و آشیانه‌های تعمیر و نگهداری هواپیما، سوله تجهیزات و پشتیبانی بالگردی و مرکز عملیاتِ نیروهای ائتلاف به فرماندهی آمریکا، رادارهای هشدار اولیه پدافند موشکی و محل تجمع آمریکایی‌ها در «پایگاه الوفا» با سامانه‌های بردبلند و میان‌برد سوخت جامد و مایع، به فضل الهی موردهدف دقیق قرار گرفتند.

همچنین مراکز ماهواره‌ای، راداری و پدافندی رژیم صهیونیستی در مرکز، جنوب و شمال اراضی اشغالی مورد هدف موثر قرار گرفتند. ️

امروز دشمن، علاوه‌بر متلاشی‌شدن فیزیکی، نماد فروپاشی درونی هم شده.

عقب‌نشینی یکباره ناو هواپیمابر جرالدفورد ارتش آمریکا از میدان جنگ و ناکامی در پشتیبانی نظامی از ارتشیان خسته و شکست‌خورده آمریکایی در منطقه غرب آسیا و خوددرگیری‌هایشان، پوشالی‌بودن قدرت مادی مستکبران را ثابت کرد. این غول و هیولای نظامی که از آن دم می‌زنید، برای نیروهای مسلح ایران جز هیمنه‌ای کاغذی و پوشالی نیست.

تغییر مسیر این ناو به‌سمت پایگاه آمریکا و تلاش برای عدم‌عبور از تنگه باب‌المندب، این سوال را برای افکار عمومی جهان و منطقه رقم زده است که چرا باید یک ناو جنگی ۱۳ میلیارد دلاری آمریکا از چند قایق تندرو چندهزاردلاری نیروهای مقاومت ترس و هراس داشته باشد؟!

هرچند چنین وضعیت متزلزل و ناپایداری دقیقا در روزهای اخیر برای دیگر ناو آمریکایی، «آبراهام لینکلن» در اقیانوس هند ایجاد شده است.

سپاهیان اسلام به شوق رویت و نوازش سیلی سخت بر ناو آمریکایی در عمق صحنه جنگ، به انتظار نشسته و کاملا آماده‌اند تا شگفتانه‌های دریایی را از نزدیک به رویت تفنگداران آمریکایی برسانند.

سرنوشت صدام در انتظار ترامپ و نتانیاهو جنایتکار است. در میدان‌رفتن ما شکست نیست. خدا راه شکست را به روی ما بسته است.

شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر می‌بینید؟ این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است و دیگری راه پیروزی که هر دو برای ما پیروزی به حساب می‌آید.

وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العَزِیزِ الحَکِیمِ

انتهای پیام/