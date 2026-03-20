ادعای استعفای مسئولان دولت تکذیب شد

​معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری هرگونه ادعای رسانه‌ای درباره استعفای مسئولان دولتی را تکذیب کرد.

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آنچه درباره رئیس‌جمهور شجاع و مدبرمان، دکتر پزشکیان‌ عزیز، روشن است این است که او باقوت و اقتدار کامل پای کار ایران، نظام و مردم ایستاده است و او و همه مسئولان دولت چهاردهم لحظه‌ای در خدمت‌رسانی به ملت تردید ندارند.

آنچه این روزها درباره استعفای برخی مقامات دولت یا اختلاف با سایر ارکان حاکمیت منتشر می‌شود، دروغی آشکار و بخشی از عملیات روانی دشمن در این جنگ ترکیبی است.»

