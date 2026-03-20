موج ۶۸ عملیات وعده صادق ۴ اجرا شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

عملیات مشترک و هم افزای نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران در موج «شصت و هشت» عملیات وعده صادق ۴ با رمز «یا صاحب‌الزمان ادرکنی» تقدیم به شهدای رسانه و سخنگوی شهید سپاه پاسداران سردار دکتر نایینی، ترکیبی از اقتدار دریایی و هوایی ج. ا را برخلاف تصورات دشمنان متوهم آمریکایی و صهیونیستی رقم زدند.

موشک‌های «خرمشهر ۴» و «قدر» چندکلاهکه هوافضای سپاه پاسداران با اختلال محاسباتی در سامانه‌های پدافند چندلایه و فوق پیشرفته صهیونیست‌ها، ۲۵ نقطه در «حیفا» و «تل آویو» در قلب سرزمین‌های اشغالی را درهم کوبیدند.

یگان پهپادی هوافضا همچنین در یک عملیات شبکه محور چند لایه با بیش از ده‌ها فروند پهپاد تهاجمی، گسترده‌ای از پایگاه‌های آمریکا در منطقه را مورد حمله مؤثر قرار دادند.

در عملیات یگان‌های آماده و مستحکم نیروی دریایی سپاه نیز ۶ سوله پشتیبانی تروریست‌های آمریکایی در پایگاه «الحد» توسط پهپادهای انهدامی و موشک‌های کروز مورد اصابت قرار گرفت و برخی از تجهیزات سامانه‌های پدافندی پاتریوت ذخیره در این سوله‌ها کاملا منهدم و عقبه پشتیبانی پایگاه هوایی تروریست‌ها در «شیخ عیسی» دچار خسارت جدی شدند.

نیروی دریایی سپاه به شناورهای حاضر در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان اعلام کرده که هر مورد مشکوک دریایی را بر روی کانال ۱۶ به یکی از ایستگاه‌های نیروی دریایی سپاه اطلاع دهند تا به فوریت بررسی و کنترل شود.

شایان ذکر است، تنگه هرمز بنا به دستور فرمانده معظم کل قوا بطور قاطع برای تروریست‌های آمریکایی - صهیونی و همپیمانان آن‌ها کاملا مسدود می‌باشد.