پیام شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی شهادت سردار نائینی

پیام شورای اطلاع‌رسانی دولت در پی شهادت سردار نائینی
شورای اطلاع‌رسانی دولت برای شهادت سردار نائینی پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا در متن شورای اطلاع‌رسانی دولت آمده است:

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی» معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب، مردی که طی چهاردهه و از جنگ تحمیلی تاکنون بارها جان خود را برای دفاع از میهن سپر دشمن کرده بود، سرانجام به آرزویش رسید و درحملات یزیدیان زمان، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی شهید شد. 

او شخصیتی باهوش و مسلط به فنون نظامی و رسانه بود و همین ویژگی سبب شده بود تا نقشی موثر چه در دوران تبلیغات جنگ تحمیلی ۸ساله و چه در اقدامات رسانه‌ای نیروهای مسلح و به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته باشد و همین ویژگی‌ها از او چهره‌ای منحصربفرد خلق کرد که سال‌ها دشمنان را عاصی و کلافه کرده بود. 

شهادت او را به مردم ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اهالی رسانه و همچنین خانواده و دوستدارانش تبریک و تسلیت می‌گوییم؛ جای او گرچه خالی است اما مشی او که تربیت و آموزش نیروهای توانمندی چون خودش بود،سبب شده تا با شهادتش ده‌ها «علی محمد نائینی» دیگر به کابوس دشمن رذل بدل شوند.


 

