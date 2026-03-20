پیام شورای اطلاعرسانی دولت در پی شهادت سردار نائینی
شورای اطلاعرسانی دولت برای شهادت سردار نائینی پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا در متن شورای اطلاعرسانی دولت آمده است:
«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»
سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی» معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب، مردی که طی چهاردهه و از جنگ تحمیلی تاکنون بارها جان خود را برای دفاع از میهن سپر دشمن کرده بود، سرانجام به آرزویش رسید و درحملات یزیدیان زمان، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی شهید شد.
او شخصیتی باهوش و مسلط به فنون نظامی و رسانه بود و همین ویژگی سبب شده بود تا نقشی موثر چه در دوران تبلیغات جنگ تحمیلی ۸ساله و چه در اقدامات رسانهای نیروهای مسلح و به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته باشد و همین ویژگیها از او چهرهای منحصربفرد خلق کرد که سالها دشمنان را عاصی و کلافه کرده بود.
شهادت او را به مردم ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اهالی رسانه و همچنین خانواده و دوستدارانش تبریک و تسلیت میگوییم؛ جای او گرچه خالی است اما مشی او که تربیت و آموزش نیروهای توانمندی چون خودش بود،سبب شده تا با شهادتش دهها «علی محمد نائینی» دیگر به کابوس دشمن رذل بدل شوند.