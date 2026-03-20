به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:

در بیست و یکمین روز از دفاع حماسی ایرانیان از کیان #ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا/اسرائیل، سالروز ملی‌شدن صنعت نفت را گرامی می‌داریم.

۲۹ اسفند جلوه‌ای ماندگار از مقاومت ملی ایرانیان در برابر مداخله بیگانه و نشانه‌ای از عزم ملی ما برای پاسداشت حق تعیین سرنوشت است.

امروز نیز همه مردم ایران با اقتدار در برابر تجاوزی وحشیانه از میهن عزیزشان دفاع می‌کنند و در میدانی به مراتب گسترده‌تر از آن دوران، امتداد تاریخی روحیه سلحشوری و عزت‌طلبی خود را اثبات می‌کنند.