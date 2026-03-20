سخنگوی وزارت خارجه ؛
سالروز ملی شدن صنعت نفت جلوهای ماندگار از مقاومت ملی ایرانیان
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی به مناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت، در پیامی در شبکه ایکس نوشت:
در بیست و یکمین روز از دفاع حماسی ایرانیان از کیان #ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا/اسرائیل، سالروز ملیشدن صنعت نفت را گرامی میداریم.
۲۹ اسفند جلوهای ماندگار از مقاومت ملی ایرانیان در برابر مداخله بیگانه و نشانهای از عزم ملی ما برای پاسداشت حق تعیین سرنوشت است.
امروز نیز همه مردم ایران با اقتدار در برابر تجاوزی وحشیانه از میهن عزیزشان دفاع میکنند و در میدانی به مراتب گستردهتر از آن دوران، امتداد تاریخی روحیه سلحشوری و عزتطلبی خود را اثبات میکنند.