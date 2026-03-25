متفکر آزاد در گفتوگو با ایلنا:
ملت ایران از غصهها حماسه میسازد/ ژئوپلیتیک استثنایی تنگه هرمز، برگ برنده جنگ را رو خواهد کرد/ روی نقاطی دست گذاشتیم که دشمن را ضربه فنی میکند
روح الله متفکرآزاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان گفت: ترامپ متجاوز و صهیونیستها که حمله به ایران را انجام دادهاند، سناریویی برای پایان جنگی داشتند که این سناریو به برکت خون شهدا و حضور مردم در صحنه خراب شد. مردم که به خیابانها آمدند، رزمندگان ما عملیاتهای نظامیشان را با تکیه بر این حضور مردم در خیابانها و با اتکا به قدرت خداوند انجام دادند.
این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دشمن میخواست خیابانها خلوت شود، مشغول عزاداری برای آقا شویم و بعد از شهادت حضرت آقا و فرماندهانمان انسجام رزمندگان ما به هم بخورد، از آنسو هم به ضدانقلابها و تجزیهطلبها و تروریستها بگوید بروید خیابانها را بگیرید و نظام را عوض کنید، اما مردم که در صحنه حضور پیدا کردند، این سناریو برایشان از دست رفت.
وی تاکید کرد: به فضل خدا و خون امام شهید، ملت دوباره رستاخیری به پا کرد. ملت به قول امام شهیدمان دوباره مبعوث شد و این بعثت ملت که انجام داد، دشمن را با شکست مواجه کرد. آن هم دشمنی که میخواست ظرف سه، چهار روز جمهوری اسلامی ایران و نظام را ساقط کند و کشور را تجزیه کند اما نقشهاش خراب شد.
متفکرآزاد با بیان اینکه اکنون دست برتر را رزمندگان ما دارند، اظهار داشت: میبینید حتی تفوق آسمان، با هدف قرار گرفتن موفق F ۳۵، و دیگر جنگندههای دشمن زیر سؤال رفت و از این به بعد هم شاهد خواهیم بود که عملیاتهای آفندی ما به مواضع صهیونیستها و آمریکاییها در منطقه پررنگتر و مؤثرتر خواهد بود.
وی تاکید کرد: فکر میکنم تسلطی که استراتژی درست ایران دارد که همان توجه به ژئوپولیتیک ویژه منطقه توسط جمهوری اسلامی ایران است، سرنوشت جنگ را بیشتر عوض میکند. یعنی یک استراتژی درستی را جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته و آن این است که از ژئوپلیتیک استثنایی خود مانند تنگه هرمز استفاده بهجا میکند. لذا این استفاده درست از ژئوپلیتیک استثنایی که این ملت تمدنساز دارد، برگ برنده جنگ را بیشتر رو خواهد کرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر آنچه که امروز دشمنان از ما شهید میگیرند، مسئولان، رزمندگان و مردم ما را به شهادت میرسانند باید بدانند که ما ملتی هستیم که با دادن هر شهید، ارادهمان قویتر میشود. لذا ما ملتی هستیم که میتوانیم از غصهها حماسه تولید کنیم و ما این حماسه را تولید کردیم. به نقطهای رسیدیم که دیگر هر کسی از ما شهید شود، خللی در اراده ملت ایجاد نمیشود و من معتقدم انشاالله با اتکاء به خداوند بزرگ برنده قطعی این جنگ، ملت شریف ایران است.
وی در پاسخ به تهدید و عقب نشینی ترامپ درباره حمله به زیرساختها، گفت: این جنگ، جنگی نیست که کسی بزند و آن یکی خبر نداشته باشد؛ این حرف را ما قبول نمیکنیم. این حرفی ترامپ درباره پارس جنوبی زد خم حرف بیاساسی است. ما فرقی بین آمریکا و اسرائیل در این جنگ قائل نیستیم؛ در مورد زیرساختهای برق هم همین است لذا اگر عقبنشینی کرد، پس از حمله رزمندگان ما به مواضع نفت و گازِ مربوط به آمریکا و اسرائیل در منطقه است بعد از این حمله، ترامپ دید که واقعاً جمهوری اسلامی در موقعیت ضعف نیست و با تشدید تنش و تصاعد تنش، ما نهتنها تسلیم نمیشویم بلکه دست برترِ آن تصاعد و تنش را در اختیار میگیریم.
متفکرآزاد تاکید کرد: هرچقدر که این تنش بالاتر میرود، ما چیزی برای ترسیدن نداریم و ما در سطوح بعدی، طراحی جنگیمان را نمایان میکنیم. این او را به واهمه انداخت که اگر چنین پیش برود، همه تلاش آنها برای کنترل بازارهای انرژی از دستشان خارج خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران بهدرستی روی نقاطی دست گذاشته که میتواند ضربه فنی به دشمن بزند. این را متوجه هستند. لذا حرکتی که ما انجام دادیم، حرکتی بود که بهشدت ترامپ را دچار خطا و عقبنشینی کرد.
این عضو کمیسیون انرژی درباره عدم همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا برای دخالت در بازگشایی تنگه هرمز گفت: دنیا عقل دارد، همه مانند دونالد ترامپ نیستند که سرنوشت مردم و سربازان آمریکایی را در اختیار جاهطلبی بنیامین نتانیاهو قرار دهند. بالاخره دنیا میفهمد که جمهوری اسلامی ایران متکی به یک تمدن چند هزار ساله و متکی به آرمان اسلامی خود است؛ یک نظام مقتدر، دارای توانایی و به مردم خود متکی است و خداوند هم دست حمایت خود از مردم را نشان داده است. لذا دنیا این را متوجه شده است که جنگیدن با جمهوری اسلامی یعنی ویرانی کامل متجاوز. لذا همه عقل دارند؛ کسی نمیآید یقه خودش را به دست احمقهایی مانند ترامپ و نتانیاهو بدهد.
وی ادامه داد: کشورهای دیگر برای خودشان عقل قائل هستند، بنابراین ترامپ در این جنگ با نتانیاهو تنهای، تنها است. به این نکته دقت کنید نه اینکه جهان استکباری با آنها همنظر نباشد، بلکه جرأت ورود به این درگیری را ندارند و اراده جمهوری اسلامی را دیدهاند؛ اینکه اراده جمهوری اسلامی بر ویرانی کامل متجاوز است را متوجهاند و ما به فضل الهی پیش رفته و پیش خواهیم رفت.
متفکرآزاد خاطرنشان کرد: نکتهای که وجود دارد و بسیار دیدنی است، التماسهای کسی است که ادعای ابرقدرتی دارد. جلوی دوربین میگوید من ایران را زدم و چنین و چنان کردم، اما بعد جلوی دوربین میآید و از سایر کشورها درخواست میکند که بیایید تنگه هرمز را باز کنیم. مردک اگر توانستی ما را از بین ببری، پس خودت از تنگه هرمز عبور کن؛ چرا از دیگران درخواست میکنی؟ اتفاقاً ما خواهان این هستیم که تو را در تنگه ببینیم و به همین دلیل است که سردار دلاور ما، سردار تنگسیری یک جمله زیبایی گفتند؛ گفتند اگر کشتی نفتکشی بتواند اسکورت نیروهای آمریکایی را همراه خود به منطقه بیاورد، ما تضمین میکنیم که آن نفتکش بدون صدمه عبور کند؛ زیرا ما کاری با نفتکش نداریم، بلکه با اسکورتکننده آن کار داریم. اینها آنقدر ترسیدهاند که دور ایستادهاند.
وی گفت: یک واقعیت این است که دنیای غرب و همپیمانان آمریکا با خود حسابوکتاب میکنند. میگویند آمریکایی که برای مطامع صهیونیستی جنگ را آغاز کرده و هیچگونه عقلانیتی در آغاز این جنگ نداشته، حتی خودش نمیتواند تنگه را باز کند؛ پس چرا ما باید هزینه سرباز و جنگ با ایران را بپردازیم؟ این امر روشن است و سیاست ترامپ شکست خورده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تنگه هرمز حتی اگر دیگران هم بیایند، از اختیار و اراده ملت خارج نخواهد شد.