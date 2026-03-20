ابوترابی فرد:
ملت ایران در حال نگارش تاریخ جدید منطقه و جهان است
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در خطبههای نمازجمعه این هفته تهران اظهار داشت: در این روزهای تاریخساز ملت بزرگ، متحد و مقاوم ایران ایستاده بر قلل رفیع عقلانیت، دانش، ایمان، صبر و مقاومت در حال نگارش تاریخ جدید منطقه و جهان است.
وی افزود: ملت عزیز و نستوه در این روزهای سخت و دشوار عزم واراده پولادین خود را برای برون رفت از همه مشکلات و چالشها به نمایش گذارده است.
حجت الاسلام ابوترابی فرد ادامه داد: دنیا درحال تجربه شگفتیهای نوین است، این روزها شاهد بازتعریف نقش راهبردی و موقعیت ایران در معادلات بینالمللی و جغرافیای غرب آسیا یعنی قلب ژئوپلتیک جهان هستیم. از سوی دیگر بازتعریف نقش راهبردی ایران و امنیت خلیجفارس و کنترل هوشمند آبراه استراتژیک هرمز نظاره میکنیم.
خطیب نماز جمعه تهران افزود: از طرف دیگر دنیا شاهد درهم شکستن هیمنه نظامی و اقتصادی ایالات متحده و رژیم اشغالگر و افشای ناتوانی آمریکا در تامین امنیت کشورهای حاشیه خلیجفارس است.
وی گفت: این روزها آسمان پرستاره ایران با درخشش ستارههای هدایت آفرین و سعادت بخش دیگری تجلی یافت. مردانی که بعد از سالها مجاهدت در راه خدا به عالیترین آرمان خویش، نائل گردیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. در آغوش امام شهید و مقتدای خویش جای گرفتند.
وی خاطر نشان کرد: فرمانده هوشمند، مقتدر و با تجربه بسیج سردار شهید سلیمانی، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خطیب وزیر اطلاعات کارآزموده، باتجربه و خستگی ناپذیر، دبیر پرتلاش و اندیشمند شورای عالی امنیت ملی بردار ارجمند دکتر علی لاریجانی دعوت حق را لبیک گفتند. اینجانب در طول حدود یک دهه مدیریت نهاد قانون گذاری از نزدیک شاهد ویژگیهای برجسته شهید علی لاریجانی بودم.
ابوترابی فرد افزود: عشق به میهن و ارزشهای بالای الهی، خدمت در نظام الهی و ایفای نقش در چارجوب اراده رهبر معظم؛ راهی بود که شهید لاریجانی در آن گامهای مستحکمی برداشت. خدایا ارواح مطهر شهدا را با شهدای کربلا محشور کن. خدایا کبوترهای خونین بال نیروی دریایی ایران، دریادلان شجاعی که در یک ماموریت غیررزمی به دست جنایتکاران امروز جهان به لقای تو شتافتند با ارواح شهدای کربلا محشور کن. خدایا بر اقتدار نیروی دریایی ایران که دو ناو نخست ارتش جهان را از منطقه عملیاتی خارج کرد و ذلت و سرافکندگی آنان را در برابر چشم جهان به نمایش گذاشت، افزون کن.
ملت عزیز، نستوه، لایق در این روزهای سخت و دشوار عزم و اراده پولادین خود را برای برون رفت از همه مشکلات و چالشها به نمایش گذاشته است. مردان و زنانی که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب در میران ایستادهاند و در کارهای بی مانند و نابرابر که در تاریخ چندهزارساله ایران تجربه نشده است، در تقابل دو قدرت اتمی جهان که یکی از آنان ایالت متحد هست، مقاوم و استوار ایستادهاند و با امید و نشاط به آینده درخشان ایران و جهان اسلام مینگرند.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در ادامه با تاکید بر اینکه مردم سلحشور ایران در کنار مسئولین متحد و فرماندهان عالم و هوشمند خویش معادلات منطقه و مفروضات نظامی و امنیتی نظام بین الملل را به نفع ملت ایران و محور مقاومت و ملل منطقه تغییر دادهاند، گفت: به گفته استاد روابط بین الملل دانشگاه در فرانسه همه سران غرب از غافلگیریهای ایران وحشت زده شدهاند. جهانی در حیرت از قدرت ملت بزرگ ایران و حیرت از وحدت و اتحاد ملت ایران و حیرت از اقتدار نیروهای مسلح ایران و حیرت از آتش موشکها و پهپادهای ایران هستند.
وی افزود: ملت ایران در کمتر از ۷ روز آمریکا و رژیم صهیونیستی را تحقیر کرد. به قول یکی از تحلیلگران غربی رئیس جدیدی در شهر پیدا شده است. دنیا در حال تجربه شگفتیهای نوینی است.
حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه دنیا شاهد ارتقا قدرت دفاعی بازدارنده ایران است، گفت: راهبرد نظامی واشنگتن و تل آویو در منطقه بر این قاعده نهادینه شده بود که هر گلولهای شلیک شود یک مسلمان کشته میشود؛ جنگ رمضان این راهبرد را تغییر داد. امروز هر گلولهای شلیک میگردد یک آمریکایی و یا یک صهیونیست کشته میشود. طراحان جنگ نابرابر رمضان از ساختار دفاعی جمهوری اسلامی ایران که با هدایت فرماندهی معظم نیروهای مسلح، امام شهید، از اندیشه ناب انقلاب اسلامی سربرآورده و بر شالوده سخت و مقاومت آن استوار است بی خبر بودند.
ابوترابی فرد تاکید کرد: گروه دو نفره رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم اشغالگر گمان نمیکردند آغوش تل آویو و حیفا و نقطه نقطه سرزمین اشغالگری به روی موشکهای غول پیکر جمهوری اسلامی ایران گشوده شود.