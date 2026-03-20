پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی شهادت سردار نائینی
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: به شهادت رساندن سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که حتی دشمن از بیان ضربات کوبنده جمهوری اسلامی ایران نیز خشمگین است.
به گزارش ایلنا هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با صدور پیامی شهادت سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تسلیت گفت.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (۱۶۹، آل عمران)
عروج پرافتخار و شهادت مجاهد عرصه رسانه و فرهنگ، سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ملت رشید و مقاوم ایران اسلامی، خانواده ایشان و همکارانشان تبریک و تسلیت عرض میکنم.
شهادت این عزیز نشاندهنده آن است که دشمن آمریکایی - صهیونی نه تنها از ضربات کوبنده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح به ستوه آمده، بلکه از بیان آنها نیز خشمگین است و موجب بیآبرویی خود میداند.
مجاهدتهای این سردار شهید در عرصه تبلیغ، اطلاعرسانی و جهاد تبیین فراموشناشدنی است؛ ایشان چه در دوران دفاع مقدس هشت ساله که در واحد تبلیغات جنگ بودند و چه پس از آن که در عرصههای گوناگون همچون ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس خدمت کردند، منشا خدمات و آثار فراوانی شدند؛ به طور ویژه در دو سال پایانی حیاتشان که معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه بودند و در نبرد با آمریکا و صهیونیسم قرار گرفتیم به خار چشم دشمنان تبدیل شدند.
بدون شک راه پرافتخار این شهید بزرگوار ادامه خواهد یافت و سبک و الگوی این شهید در تبیین دستاوردهای نیروهای مسلح و مقابله با جنگ نرم دشمنان، مورد توجه ادامهدهندگان راه این شهید قرار خواهد گرفت.»