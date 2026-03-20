پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی شهادت سردار نائینی

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (۱۶۹، آل عمران)

عروج پرافتخار و شهادت مجاهد عرصه رسانه و فرهنگ، سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ملت رشید و مقاوم ایران اسلامی، خانواده ایشان و همکاران‌شان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

شهادت این عزیز نشان‌دهنده آن است که دشمن آمریکایی - صهیونی نه تنها از ضربات کوبنده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح به ستوه آمده، بلکه از بیان آنها نیز خشمگین است و موجب بی‌آبرویی خود می‌داند.

مجاهدت‌های این سردار شهید در عرصه تبلیغ، اطلاع‌رسانی و جهاد تبیین فراموش‌ناشدنی است؛ ایشان چه در دوران دفاع مقدس هشت ساله که در واحد تبلیغات جنگ بودند و چه پس از آن که در عرصه‌های گوناگون همچون ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس خدمت کردند، منشا خدمات و آثار فراوانی شدند؛ به طور ویژه در دو سال پایانی حیات‌شان که معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه بودند و در نبرد با آمریکا و صهیونیسم قرار گرفتیم به خار چشم دشمنان تبدیل شدند.

بدون شک راه پرافتخار این شهید بزرگوار ادامه خواهد یافت و سبک و الگوی این شهید در تبیین دستاوردهای نیروهای مسلح و مقابله با جنگ نرم دشمنان، مورد توجه ادامه‌دهندگان راه این شهید قرار خواهد گرفت.»