در ایکس مطرح شد؛
واکنش عراقچی نسبت به تحقیر عیسی مسیح و ستایش چنگیزخان مغول توسط نتانیاهو
وزیر امورخارجه کشورمان گفت:تحقیر آشکار عیسی مسیح (ع) توسط نتانیاهو قابل توجه است.
به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
برای کسی که تا این حد به حسن نیت مسیحیان در ایالات متحده متکی است، تحقیر آشکار عیسی مسیح (ع) توسط نتانیاهو قابل توجه است.
ستایش بیحد و حصر او از چنگیز خان، خونریزترین کسی که منطقه ما تا به حال به خود دیده است، با وضعیت فعلی او به عنوان یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب نیز مطابقت دارد.