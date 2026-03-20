مخبر:
ملتی که اراده اتمی دارد، بمب اتم نمیخواهد
کد خبر : 1763977
مشاور و دستیار رهبری انقلاب با اشاره به نتایج تعیین رژیم جدیدی برای تنگه هرمز از سوی ایران، تصریح کرد: ملتی که اراده اتمی دارد، بمب اتم نمیخواهد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ملتی که اراده اتمی دارد، بمب اتم نمیخواهد.
نتیجه پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر و تعیین رژیم جدیدی برای تنگه هرمز:
تضعیف پترودلار و آغازی بر پایان"آقایی دلار"
ایجاد تقاضا برای ریال
درآمد مطمئن برای ایران
تبدیل جمهوری اسلامی از کشور تحریمشونده به تحریمکننده