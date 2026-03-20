مخبر:

ملتی که اراده اتمی دارد، بمب اتم نمی‌خواهد

مشاور و دستیار رهبری انقلاب با اشاره به نتایج تعیین رژیم جدیدی برای تنگه هرمز از سوی ایران، تصریح کرد: ملتی که اراده اتمی دارد، بمب اتم نمی‌خواهد.

به گزارش ایلنا، محمد مخبر در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

نتیجه پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر و تعیین رژیم جدیدی برای تنگه هرمز:

تضعیف پترودلار و آغازی بر پایان"آقایی دلار"

ایجاد تقاضا برای ریال

درآمد مطمئن برای ایران

تبدیل جمهوری اسلامی از کشور تحریم‌شونده به تحریم‌کننده

اخبار مرتبط
