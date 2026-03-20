پیام ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در پی شهادت سردار نائینی
ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در پیامی در پی به شهادت رسیدن سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کردند: دشمنان خبیث کشور و ملت قهرمان بدانند، با ترور راویان جبهه حق در مقابل جبهه شیطانی خود، نمیتوانند صدای حقیقت را خاموش کنند و ناکامیها و شکستهای پی در پی خود را از چشم جهانیان مخفی نگاه دارند.
به گزارش ایلنا، متن کامل پیام ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در پی به شهادت رسیدن سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
شهادت، هنر مردان خداست.
شهادت مجاهد نستوه و فرمانده خستگی ناپذیر جبهه فرهنگی و جنگ نرم، شهید والامقام سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی شجاع، بصیر و قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) پاسداران و بسیجیان غرورآفرین، آحاد رزمندگان اسلام، خانواده مکرم آن شهید بزرگوار و به ویژه اصحاب رسانه تبریک و تسلیت عرض میکنیم.
مجاهد شهید علی محمد نائینی بیش از چهار دهه از عمر با برکت خود را وقف جهاد فی سبیل الله کرد و در آخرین سحر ماه مبارک رمضان به دست جنایتکاران تروریست آمریکایی صهیونی به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسید و با دریافت پاداش الهی در قله رستگاری قرار گرفت. شهید والامقام نائینی در مقام تفکر، اندیشه، عمل، قلم و بیان، شمشیر تیزی در قلب دشمنان انقلاب اسلامی و خار چشم آنها بود. دشمنان خبیث کشور و ملت قهرمان بدانند، با ترور راویان جبهه حق در مقابل جبهه شیطانی خود، نمیتوانند صدای حقیقت را خاموش کنند و ناکامیها و شکستهای پی در پی خود را از چشم جهانیان مخفی نگاه دارند.»