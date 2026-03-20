پیام ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در پی شهادت سردار نائینی

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت، هنر مردان خداست.

شهادت مجاهد نستوه و فرمانده خستگی ناپذیر جبهه فرهنگی و جنگ نرم، شهید والامقام سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی شجاع، بصیر و قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به محضر حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) پاسداران و بسیجیان غرورآفرین، آحاد رزمندگان اسلام، خانواده مکرم آن شهید بزرگوار و به ویژه اصحاب رسانه تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

مجاهد شهید علی محمد نائینی بیش از چهار دهه از عمر با برکت خود را وقف جهاد فی سبیل الله کرد و در آخرین سحر ماه مبارک رمضان به دست جنایتکاران تروریست آمریکایی صهیونی به آرزوی دیرینه خود، یعنی شهادت، رسید و با دریافت پاداش الهی در قله رستگاری قرار گرفت. شهید والامقام نائینی در مقام تفکر، اندیشه، عمل، قلم و بیان، شمشیر تیزی در قلب دشمنان انقلاب اسلامی و خار چشم آنها بود. دشمنان خبیث کشور و ملت قهرمان بدانند، با ترور راویان جبهه حق در مقابل جبهه شیطانی خود، نمی‌توانند صدای حقیقت را خاموش کنند و ناکامی‌ها و شکست‌های پی در پی خود را از چشم جهانیان مخفی نگاه دارند.»