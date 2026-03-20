به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمدابراهیم جناتی پیامی منتشر کرد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت عالم ربانی، فقیه نواندیش، مرجع ارجمند شیعه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدابراهیم جناتی، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

آن فقید سعید از چهره‌های برجسته علمی و حوزوی کشور بود که عمر پربرکت خویش را در راه تبیین معارف اسلامی، گسترش اندیشه فقهی، پژوهش در حوزه فقه و خدمت به اعتلای دانش دینی و نهادهای علمی کشور، از جمله فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، صرف کرد.

اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و فرهنگی کشور، اعضای محترم فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، شاگردان، ارادتمندان و بیت مکرم ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و رحمت واسعه الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

انتهای پیام/