در پیامی؛

عارف درگذشت آیت‌الله جناتی را تسلیت گفت

عارف درگذشت آیت‌الله جناتی را تسلیت گفت
معاون اول رئیس جمهور درگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمدابراهیم جناتی تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در پی درگذشت آیت‌الله حاج شیخ محمدابراهیم جناتی پیامی منتشر کرد که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

 درگذشت عالم ربانی، فقیه نواندیش، مرجع ارجمند شیعه و عضو پیوسته فرهنگستان علوم حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ محمدابراهیم جناتی، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

 آن فقید سعید از چهره‌های برجسته علمی و حوزوی کشور بود که عمر پربرکت خویش را در راه تبیین معارف اسلامی، گسترش اندیشه فقهی، پژوهش در حوزه فقه و خدمت به اعتلای دانش دینی و نهادهای علمی کشور، از جمله فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، صرف کرد.

اینجانب این ضایعه را به حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و فرهنگی کشور، اعضای محترم فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، شاگردان، ارادتمندان و بیت مکرم ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، علو درجات و رحمت واسعه الهی، و برای بازماندگان معزز، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
