سپاه:

موج شصت و هفتم وعده صادق ۴ اجرا شد

روابط عمومی سپاه از شلیک ممتد موشک های بالستیک و بارش پهپادهای سپاه در «موج شصت و هفتم» خبرداد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این پیام آورده است؛

ملت شریف ایران اسلامی؛

در اوقات انتظار فرج حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در صبح روز جمعه پایانی ماه مبارک رمضان با استعانت از خداوند متعال و با دعای خیر شما مردم مؤمن، در «موج شصت و هفتم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا صاحب الزمان ادرکنی» و با تقدیم به سخنگوی شهید سپاه پاسداران سردار سرتیپ پاسدار شهید دکتر «علی محمد نایینی» و برادر شهیدشان، درهای آتش و درد را بر لانه مخفی سربازان آمریکایی و تجهیزات راداری آنان در منطقه و زیرساختهای نظامی سرزمین‌ های اشغالی فلسطین با قطاری از موشک‌های سنگین و بارش پهپادها گشودیم.

در این موج عملیاتی پایگاه «علی السالم»، فرماندهی پهپاد هوا و فضا و آشیانه های تعمیر و نگهداری هواپیما، سوله تجهیزات و پشتیبانی بالگردی و مرکز عملیات نیروهای ائتلاف به فرماندهی آمریکا، رادارهای هشدار اولیه پدافند موشکی محل تجمع آمریکاییها در «پایگاه الوفا» با سامانه های برد بلند و میان برد سوخت جامع و مایع به فضل الهی مورد هدف دقیق قرار گرفتند.

همچنین مراکز ماهواره‌ای، راداری و پدافندی رژیم صهیونیستی در مرکز، جنوب و شمال اراضی اشغالی مورد هدف موثر قرار گرفتند.

سرنوشت صدام ظالم در انتظار ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار است. در میدان رفتن ما شکست نیست. خدا راه شکست را به روی ما بسته و پیروزی نزدیک است.

 

