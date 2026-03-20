«‌اف-۳۵ نه فقط یک جنگنده بلکه مجسمه‌ای از شکست‌ناپذیری و تفرعن ارتش آمریکا بود. نمادی الهیاتی که ادعا می‌شد هیچ چشمی آن را نمی‌بیند و مافوق هر قدرتی است؛ اما یدالله فوق أیدیهم.

‌این نماد برای اولین بار در جهان مورد اصابت قرار گرفت، ولکنّ الله رمیٰ. و این لحظه فروپاشی یک نظم بود.»