قالیباف:

اف-۳۵ مجسمه‌ای از تفرعن ارتش آمریکا بود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اف-۳۵ مجسمه‌ای از تفرعن ارتش آمریکا بود که برای اولین بار در جهان مورد اصابت قرار گرفت؛ این لحظه فروپاشی یک نظم بود.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

 

«‌اف-۳۵ نه فقط یک جنگنده بلکه مجسمه‌ای از شکست‌ناپذیری و تفرعن ارتش آمریکا بود. نمادی الهیاتی که ادعا می‌شد هیچ چشمی آن را نمی‌بیند و مافوق هر قدرتی است؛ اما یدالله فوق أیدیهم.

‌این نماد برای اولین بار در جهان مورد اصابت قرار گرفت، ولکنّ الله رمیٰ. و این لحظه فروپاشی یک نظم بود.»

 

