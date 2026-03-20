قیصری خبر داد:
پیگیری کمیسیون عمران مجلس برای اسکان موقت و جبران خسارت واحدهای مسکونی آسیبدیده
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آسیبدیدگی دهها هزار واحد مسکونی در کشور در پی حملات اخیر دشمن گفت: بخش قابل توجهی از این خسارتها مربوط به استان تهران است و شهرداری تهران با اتکا به تجربه مدیریت بحران در جنگ ۱۲ روزه، اسکان اضطراری خانوادههای آسیبدیده را از طریق ظرفیت هتلها، مهمانسراها و مراکز اقامتی دولتی در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایلنا، مریم عبداللهی با اشاره به خسارتهای وارد شده به بخش مسکن در پی حملات اخیر دشمن، گفت: بر اساس گزارشهای اولیه دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول، دهها هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور دچار خسارت شدهاند که بخش قابل توجهی از این واحدها در استان تهران قرار دارند.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع این حملات، سازوکارهای مدیریت بحران فعال شد و با هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریها و مدیریتهای بحران استانها، فرآیند ارزیابی خسارتها و ساماندهی اسکان اضطراری خانوارهای آسیبدیده در دستور کار قرار گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در شهر تهران با توجه به تجربهای که در مدیریت شرایط جنگ ۱۲ روزه به دست آمد، شهرداری تهران با سرعت وارد عمل شده و برای خانوادههایی که امکان سکونت در منازل خود را ندارند، ظرفیت هتلها، مهمانسراها و مراکز اقامتی دولتی را برای اسکان موقت در نظر گرفته است تا در کوتاهترین زمان ممکن از وضعیت اضطراری خارج شوند.
عبداللهی با اشاره به برنامههای دولت برای رسیدگی به خسارتهای وارده، گفت: وزارت راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن در حال انجام ارزیابیهای میدانی برای تفکیک واحدهای دارای خسارت جزئی از واحدهای نیازمند بازسازی اساسی است تا بر اساس سطح خسارت، فرآیند تعمیر، مقاومسازی یا احداث مجدد واحدها برنامهریزی و اجرا شود.
وی تصریح کرد: در مواردی که ساختمانها به طور کامل تخریب شدهاند، تأمین اسکان موقت برای خانوارها تا زمان احداث واحدهای جدید در دستور کار قرار دارد و همزمان سازوکارهای جبران خسارت و تأمین منابع لازم برای بازسازی از سوی دولت در حال پیگیری است.
نماینده مردم در مجلس با تأکید بر نقش نظارتی مجلس در این فرآیند گفت: کمیسیون عمران مجلس به طور مستمر روند ارزیابی خسارتها، اسکان موقت آسیبدیدگان و برنامههای بازسازی را رصد میکند و تلاش دارد با پیگیریهای نظارتی، روند جبران خسارتها و بازسازی واحدهای مسکونی با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
به گزارش خانه ملت ،نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی در شرایط فعلی گفت: تجربه نشان داده است که در شرایط سخت، همدلی مردم و همراهی دستگاههای اجرایی میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند و امروز نیز با همین روحیه میتوانیم از این مقطع عبور کرده و روند بازسازی و بازگشت زندگی عادی به مناطق آسیبدیده را تسریع کنیم.