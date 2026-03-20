افشای ۱۰۰ هزار اسناد محرمانه مدیر ارشد موساد توسط حنظله

به گزارش ایلنا، گروه سایبری حنظله اعلام کرد: با موفقیت به حساب‌ای‌میل دبورا اوپنهایمر، معاون پیشین رئیس بخش روابط خارجی و همکاری در موساد و رئیس کنونی امور بین‌الملل در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل، نفوذ کرده‌ایم.

این گروه ادامه داد: او سال‌ها مسئول ترویج و گسترش ایدئولوژی صهیونیستی در سراسر جهان بوده و از طریق دستکاری رسانه‌ای و لابی‌های قدرتمند، بی‌وقفه برای جهت‌دهی به افکار عمومی به‌نفع این رژیم سرکوبگر تلاش کرده است. امروز او در برابر اراده مردم سر فرود آورده است.

حنظله افزود: در نتیجه این عملیات جسورانه، ما به بیش از ۱۰۰ هزار‌ای‌میل حساس از حساب او دست یافته‌ایم که اکنون برای دان‌لود عمومی در دسترس قرار گرفته‌اند. این اسناد چهره واقعی صهیونیسم و شبکه نفوذ آن در سراسر جهان را آشکار می‌کنند؛ از همکاری‌های خائنانه گرفته تا برنامه‌ریزی‌های رسانه‌ای و عملیات‌های پنهانی که علیه ملت‌ها طراحی شده‌اند.