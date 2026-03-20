افشای ۱۰۰ هزار اسناد محرمانه مدیر ارشد موساد توسط حنظله

گروه هکری حنظله ۱۰۰ هزار اسناد محرمانه از مدیر ارشد موساد منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، گروه سایبری حنظله اعلام کرد: با موفقیت به حساب‌ای‌میل دبورا اوپنهایمر، معاون پیشین رئیس بخش روابط خارجی و همکاری در موساد و رئیس کنونی امور بین‌الملل در مؤسسه امنیت ملی اسرائیل، نفوذ کرده‌ایم.

این گروه ادامه داد: او سال‌ها مسئول ترویج و گسترش ایدئولوژی صهیونیستی در سراسر جهان بوده و از طریق دستکاری رسانه‌ای و لابی‌های قدرتمند، بی‌وقفه برای جهت‌دهی به افکار عمومی به‌نفع این رژیم سرکوبگر تلاش کرده است. امروز او در برابر اراده مردم سر فرود آورده است.

حنظله افزود: در نتیجه این عملیات جسورانه، ما به بیش از ۱۰۰ هزار‌ای‌میل حساس از حساب او دست یافته‌ایم که اکنون برای دان‌لود عمومی در دسترس قرار گرفته‌اند. این اسناد چهره واقعی صهیونیسم و شبکه نفوذ آن در سراسر جهان را آشکار می‌کنند؛ از همکاری‌های خائنانه گرفته تا برنامه‌ریزی‌های رسانه‌ای و عملیات‌های پنهانی که علیه ملت‌ها طراحی شده‌اند.

