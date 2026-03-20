سردار نایینی سخنگوی سپاه به شهادت رسید

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی شهادت معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (۱۶۹، آل عمران)



شهادت پرافتخار مجاهد عرصه فرهنگ و رسانه، سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی»، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جنایت حمله ناجوانمردانه تروریستی آمریکایی صهیونیستی در سحرگاه آخرین روز از ماه مبارک رمضان، را به محضر فرماندهی معظم کل قوا، خانواده معزز شهید، آحاد فرماندهان و پاسداران رشید انقلاب اسلامی، اصحاب رسانه و همچنین مردم شهید پرور خطه کاشان تبریک و تسلیت عرض می نمایم.



خدمات دلسوزانه این سردار رشید و پرتلاش طی بیش از چهار دهه در عرصه‌های پاسداری از انقلاب اسلامی، بویژه عرصه تبلیغات جنگ تحمیلی ۸ ساله، مستندسازی و روایتگری دفاع مقدس و سخنگویی سپاه پاسداران طی دو سال اخیر و در عملیات‌های وعده صادق ۲ ،۳ و ۴، از ایشان تصویری برجسته و ماندگار در تاریخ جهاد و ایثار ثبت کرد. نظریات تحولی و الگوهای کارآمد ایشان در عرصه‌های «جنگ نرم» راهنمای پاسداران انقلاب و افسران جنگ شناختی علیه استکبارگران خواهد بود.



به روح پرفتوح آن سردار رشید، شجاع و با اخلاص درود می فرستیم و با تکریم رشادت‌های بی‌وقفه ایشان و برادر شهیدش، عهد می بندیم راه باصلابت و پر امید آنان در مبارزه با جنایتکاران تروریست بویژه در عرصه های نرم و شناختی را ادامه دهیم و هرگز اجازه ندهیم صدای باشکوه سپاه مقتدر مردمی در قلوب مومنان قطع و در قدرت نرم و معنوی سپاه پاسداران خللی ایجاد شود.



«وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ»



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴