در بیانیه‌ای؛

دیوان عالی کشور تجاوز نظامی به دادگستری شهرستان لارستان محکوم کرد
دیوان عالی کشور تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دادگستری شهرستان لارستان در استان فارس و شهادت و جراحت جمعی از قضات، کارکنان و غیر نظامیان در اثر آن را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه دیوان عالی کشور در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به دادگستری شهرستان لارستان در استان فارس و  شهادت و جراحت جمعی از قضات، کارکنان و غیر نظامیان در اثر آن به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

حمله وحشیانه و ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی به دادگستری شهرستان لارستان در استان فارس، جنایتی دیگر در فهرست بی‌پایان جنایات استکبار جهانی به ثبت رساند و نقاب تزویر مدعیان و حامیان دروغین حقوق بشر را در پیش چشم جهانیان برانداخت.

شهادت ۱۶ نفر از جمله ۲ نفر از قضات، ۲ نفر کارمند اداری، ۴ وکیل دادگستری و یک کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جراحت ۵۰ نفر از شهروندان در دادگستری لارستان، جنایتی آشکار و نقض صریح حقوق بشر است؛ چرا که هیچ یک از ایشان نظامی نبوده و بسیاری نیز در حین انجام وظیفه به شهادت رسیده‌اند؛ با این اقدام سبعانه، دولت جنایتکار آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی، باردیگر به جهانیان ثابت کردند، پروایی از عدم پایبندی به هیچ یک از اصول انسانی و قواعد بین‌المللی ندارند.

این جنایت در واقع، نقض صریح ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین تخطی آشکار از ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد بنیادین منع حمله به غیر نظامیان و تأسیسات حیاتی مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو است؛ بر این اساس رئیس، معاونین، قضات، مدیران و کارکنان دیوان عالی کشور، ضمن محکوم کردن جنایت اخیر، بر اجتناب و پرهیز مجامع جهانی از اعمال استانداردهای دوگانه حقوق بشری‌ تأکید نموده و محکومیت قاطع دولت تروریست آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونی را به دلیل جنایات متعدد علیه شهروندان غیرنظامی ایران و همچنین پیگیرد عاملان و آمران حمله اخیر به دادگستری مذکور را از این مجامع خواستارند.

 

