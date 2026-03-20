هشدار رئیس جمهور درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی:
آتش این شعله دامان بسیاری را میسوزاند
رئیس جمهور در پیامی درباره جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد و تاکید کرد: آتش این شعله دامان بسیاری را خواهد سوزاند.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با انتشار پیامی در صفحه مجازی خود، نوشت: ماهیت رژیم صهیونیستی بر اساس تروریسم دولتی بوده، اما حمله آمریکا به ایران و ترور رهبر شهید، رویکردی جدید در مناقشههای بینالمللی است که نظامهای حقوقی جهان را ویران خواهد کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر جامعه جهانی بهطور قاطع در برابر این بحران نایستد، آتش این شعله، دامان بسیاری را خواهد سوزاند.