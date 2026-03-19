بقایی:
ریشه اصلی بحران جاری در منطقه، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است
سخنگوی وزارت امور خارجه بر ضرورت اقدام عاجل کشورهای منطقه برای جلوگیری از تداوم استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت انجام تجاوز تمامی علیه ایران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهارات مطرحشده از سوی وزیر امور خارجه عربستان سعودی در نشست کشورهای عربی–اسلامی، را غیرمنصفانه، یکسویه و مغایر با الزامات رویکرد مسئولانه در قبال تحولات منطقه توصیف کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: هیچ طرفی نمیتواند این واقعیت روشن را نادیده بگیرد که ریشه اصلی بحران جاری در منطقه، جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و این دو رژیم از پایگاهها و امکانات نظامی مستقر در کشورهای منطقه برای طراحی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه خود علیه ایران استفاده میکنند.
بقائی با تاکید بر حق ذاتی ایران برای دفاع از خود در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خاطرنشان کرد طبق اصول منشور ملل متحد و حقوق بینالملل، از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۳۳۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل، هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو و امکانات خود را برای تجاوز نظامی طرفهای ثالث علیه یک کشور دیگر در اختیار آنها قرار دهد.
بقائی با اشاره به شواهد و قرائن معتبر مبنی بر تداوم استفاده طرفهای متجاوز از پایگاهها و امکانات کشورهای منطقه برای انجام حملات جنایتکارانه علیه ایران، مسئولیت بینالمللی همه کشورهایی که میزبان پایگاهها و امکانات نظامی آمریکا هستند را خاطرنشان و تاکید کرد که طرفهای کمککننده یا مشارکتکننده در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بهعنوان همدست جنایات ارتکابی تلقی میشوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تأکید بر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل بهویژه اصل حسن همجواری و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی همه کشورهای منطقه، ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه با رویکردی منطقی، مسئولانه و منطبق بر حقوق بینالملل، هرچه سریعتر مانع از سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها برای تعرض به ایران شوند و اجازه ندهند مطامع رژیم صهیونیستی برای ایجاد شکاف و چند دستگی در بین کشورهای اسلامی محقق شود.