رژیم صهیونیستی قصد حمله به تاسیسات آرامکو را دارد

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم نیروهای مسلح ایران تمام زیرساخت های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار خواهند داد و مسئولیت آن را رسما می پذیرد و اعلام می نماید.