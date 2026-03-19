سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا(ص):
رژیم صهیونیستی قصد حمله به تاسیسات آرامکو را دارد
به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا(ص) اعلام کرد: همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم نیروهای مسلح ایران تمام زیرساخت های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار خواهند داد و مسئولیت آن را رسما می پذیرد و اعلام می نماید.
وی بیان کرد: برابر اخبار دریافتی، رژیم صهیونیستی قصد حمله به زیرساخت های انرژی در منطقه از جمله تاسیسات آرامکو را دارد که سوابق شرارت های رژیم برای متهم سازی ایران و ایجاد فتنه بین کشورهای منطقه مؤید این نیت پلید می باشد.