سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص):

رژیم صهیونیستی قصد حمله به تاسیسات آرامکو را دارد

به گزارش ایلنا، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: همانطور که قبلا نیز اعلام کردیم نیروهای مسلح ایران تمام زیرساخت های متعلق به آمریکا و رژیم صهیونیستی را مورد هدف قرار خواهند داد و مسئولیت آن را رسما می پذیرد و اعلام می نماید.

 

وی بیان کرد: برابر اخبار دریافتی، رژیم صهیونیستی قصد حمله به زیرساخت های انرژی در منطقه از جمله تاسیسات آرامکو را دارد که سوابق شرارت های رژیم برای متهم سازی ایران و ایجاد فتنه بین کشورهای منطقه مؤید این نیت پلید می باشد.

