موج ۶۵ با به کارگیری سامانه های نوین "نصرالله" برای نخستین بار، اجرا شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخش‌های پالایش نفت رژیم صهیونیستی به همراه گستره ای از اهداف امنیتی و مراکز پشتیبانی نظامی رژیم صهیونی در این منطقه در "موج شصت و پنجم" عملیات وعده صادق۴ مورد اصابت موشکهای نقطه زن قرار گرفت.

در این موج عملیاتی که با رمز یا اباعبدالله الحسین علیه السلام و در تقدیم به شهدای مظلوم هوافضای سپاه اجرا شد، سامانه‌ی "نصرالله"، (قدر ارتقایافته و هدایت شونده) برای نخستین بار بکارگیری شد.‌

همچنین موشک‌های میان ‌برد قیام و ذوالفقار، اهداف و منافع آمریکا در پایگاه الخرج، محل اصلی پشتیبانی سوخت جنگنده‌های f16 و f35 و آواکس های جاسوسی آمریکا، پایگاه شیخ عیسی مقر فرماندهی و کنترل دیتاسنتر و وسایل ارتباط رزمی ارتش تروریستی آمریکا و پایگاه الظفره مورد اصابت دقیق موشک‌های میان برد و سوخت مایع و جامد قدر چندکلاهکه، خیبرشکن، قیام و ذوالفقار قرار گرفتند.