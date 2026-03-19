موج ۶۵ با به کارگیری سامانه های نوین "نصرالله" برای نخستین بار، اجرا شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از اجرای موج ۶۵ با به کارگیری سامانه های نوین "نصرالله"، (قدر ارتقایافته و هدایت شونده) برای نخستین بار، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:
پالایشگاه حیفا و اشدود از بزرگترین بخشهای پالایش نفت رژیم صهیونیستی به همراه گستره ای از اهداف امنیتی و مراکز پشتیبانی نظامی رژیم صهیونی در این منطقه در "موج شصت و پنجم" عملیات وعده صادق۴ مورد اصابت موشکهای نقطه زن قرار گرفت.
در این موج عملیاتی که با رمز یا اباعبدالله الحسین علیه السلام و در تقدیم به شهدای مظلوم هوافضای سپاه اجرا شد، سامانهی "نصرالله"، (قدر ارتقایافته و هدایت شونده) برای نخستین بار بکارگیری شد.
همچنین موشکهای میان برد قیام و ذوالفقار، اهداف و منافع آمریکا در پایگاه الخرج، محل اصلی پشتیبانی سوخت جنگندههای f16 و f35 و آواکس های جاسوسی آمریکا، پایگاه شیخ عیسی مقر فرماندهی و کنترل دیتاسنتر و وسایل ارتباط رزمی ارتش تروریستی آمریکا و پایگاه الظفره مورد اصابت دقیق موشکهای میان برد و سوخت مایع و جامد قدر چندکلاهکه، خیبرشکن، قیام و ذوالفقار قرار گرفتند.