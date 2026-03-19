مدیر حوزههای علمیه:
ترور ناجوانمردانه نشانه استیصال دشمن است
مدیر حوزههای علمیه در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت حجتالاسلام والمسلمین خطیب تاکید کرد: ترور ناجوانمردانه نیروهای خالص انقلاب اسلامی نشان دهنده استیصال دشمن در مدیریت صحنه نبرد است.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز خبر حوزه در پیام آیت الله علیرضا اعرافی، آمدهاست: در شرایطی که دشمن سفاک امریکایی- صهیونیستی بواسطه مجاهدت رزمندگان اسلام و ایستادگی مردم غیور ایران اسلامی از پیروزی در میدان های نبرد ناامید شده است به ترور ناجوانمردانه نیروهای خالص و خدمتگذار انقلاب اسلامی روی آورده که نشان دهنده استیصال او در مدیریت صحنه نبرد است.
پیام حاکیست: شهادت عالم مجاهد و خدمتگذار حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید اسماعیل خطیب رحمهالله علیه، وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که عمر شریف خود را در سنگرهای حساس امنیتی و صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وقف کرده بود و به دست شقیترین دشمنان اسلام و ایران به قافله شهدا پیوست تسلیت عرض میکنم و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند منان خواستارم.
پیام ادامه یافتهاست: در مدت حضور ایشان در وزارت اطلاعات ضربات سخت امنیتی و اطلاعاتی به دشمنان وارد شد؛ هر چند ضایعه فقدان این شهید عزیز موجب تألم و تاثر فراوان است اما انقلاب اسلامی ریشهدارتر از آن است که با شهادت فرزندانش لحظهای از حرکت بایستد. شهادت بهترین پاداش انسانهای مخلص و آزاده است و خداوند متعال با خون این شهیدان امتداد راه آنان و بقاء شجره طیبه انقلاب اسلامی را تضمین خواهد کرد انشاءالله.