ترور ناجوانمردانه نشانه استیصال دشمن است

پیام حاکیست: شهادت عالم مجاهد و خدمتگذار حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید اسماعیل خطیب رحمه‌الله علیه، وزیر محترم اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، که عمر شریف خود را در سنگرهای حساس امنیتی و صیانت از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وقف کرده بود و به دست شقی‌ترین دشمنان اسلام و ایران به قافله شهدا پیوست تسلیت عرض می‌کنم و برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند منان خواستارم.

پیام ادامه یافته‌است: در مدت حضور ایشان در وزارت اطلاعات ضربات سخت امنیتی و اطلاعاتی به دشمنان وارد شد؛ هر چند ضایعه فقدان این شهید عزیز موجب تألم و تاثر فراوان است اما انقلاب اسلامی ریشه‌دارتر از آن است که با شهادت فرزندانش لحظه‌ای از حرکت بایستد. شهادت بهترین پاداش انسان‌های مخلص و آزاده است و خداوند متعال با خون این شهیدان امتداد راه آنان و بقاء شجره طیبه انقلاب اسلامی را تضمین خواهد کرد ان‌شاءالله.