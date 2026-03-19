به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: پاسخ ما به حملات دیشب اسرائیل به زیرساخت‌های‌مان تنها بخشی از قدرت ما بود. تنها دلیل این خویشتن‌داری احترام به درخواست‌های کاهش تنش بود.

اگر حمله به زیرساخت‌های ما تکرار شود، دیگر هیچ خویشتن‌داری وجود نخواهد داشت.

هرگونه پایان جنگ باید به خساراتی که به اماکن غیرنظامی وارد شده است بپردازد.

