آخرین اقدامات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در سال جاری

نایب رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور گفت: این هیات در بدو شروع کار که با انتخاب نمایندگان از دو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تشکیل شد، بررسی اقدامات هیات های اجرایی و پیگیری مصوبات جلسات بود که خوشبختانه در هر نشست موضوعات مورد بررسی قرار می گرفت و اگر اشکالی در روند وجود داشت، با ارائه نقطه نظرات، اشکالات برطرف می شد.

وی افزود: این هیات نیز موضوع آموزش به هیات های استانی را در دستور کار داشت و کلاس های آموزشی بطور منظم و دقیق در استان برگزار شد تا هیات های نظارت استانی از آمادگی کامل جهت نظارت بر روند انتخابات شوراها برخوردار شوند.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم به خانه ملت گفت: تلاش ما برگزاری انتخابات در سلامت کامل و با حضور پرشور مردم است چراکه شوراها نقش اساسی در آبادانی شهرها و روستاها دارند.