پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت وزیر اطلاعات

پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت وزیر اطلاعات
وزیر امور خارجه در پیامی شهادت حجت‌الاسلام خطیب وزیر شهید اطلاعات را به مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ «مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ  وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر دلیر و شجاع اطلاعات در اقدام جنایتکارانه تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خانواده معزز شهید و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات، جامعه‌ اطلاعاتی کشور و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

این روحانی مجاهد و خدوم سالیان متمادی از عمر شریف خویش را در راه صیانت از امنیت و عزت ایران اسلامی سپری کرد و به حق مظهر سرباز گمنام امام زنان (عج)  و در خط مقدم مبارزه با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

بی‌تردید تلاش‌ها و مجاهدت‌های صادقانه ایشان در صیانت از منافع و امنیت ایران عزیز در حافظه تاریخی ملت شریف و بزرگ ایران ماندگار خواهد ماند و راه پرافتخار آن سرباز سرافراز ایران اسلامی الهام بخش خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی خواهد بود.

در لحظات معنوی ماه مبارک رمضان برای روح ملکوتی وزیر شهید اطلاعات و همراهان ایشان علو درجات و همنشینی با جدش حضرت علی ابن ابی‌طالب (علیه السلام) و برای بیت مکرم خطیب صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه

