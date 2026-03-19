پیام تسلیت وزیر امور خارجه به مناسبت شهادت وزیر اطلاعات

به گزارش ایلنا، متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ «مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین سیداسماعیل خطیب وزیر دلیر و شجاع اطلاعات در اقدام جنایتکارانه تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خانواده معزز شهید و سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در وزارت اطلاعات، جامعه‌ اطلاعاتی کشور و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

این روحانی مجاهد و خدوم سالیان متمادی از عمر شریف خویش را در راه صیانت از امنیت و عزت ایران اسلامی سپری کرد و به حق مظهر سرباز گمنام امام زنان (عج) و در خط مقدم مبارزه با تهدیدها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

بی‌تردید تلاش‌ها و مجاهدت‌های صادقانه ایشان در صیانت از منافع و امنیت ایران عزیز در حافظه تاریخی ملت شریف و بزرگ ایران ماندگار خواهد ماند و راه پرافتخار آن سرباز سرافراز ایران اسلامی الهام بخش خدمتگزاران صدیق نظام اسلامی خواهد بود.

در لحظات معنوی ماه مبارک رمضان برای روح ملکوتی وزیر شهید اطلاعات و همراهان ایشان علو درجات و همنشینی با جدش حضرت علی ابن ابی‌طالب (علیه السلام) و برای بیت مکرم خطیب صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند سبحان مسئلت می‌نمایم.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه

